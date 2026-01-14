- Дата публикации
Как легко отмыть шторку для душа и коврик: эксперт поделилась действенным методом
Шторки для душа и коврики часто плесневеют. Однако есть простой способ почистить их, не используя стиральную машину.
Грязь в ванной комнате часто накапливается там, где мы ее меньше всего ожидаем: на шторах и ковриках, которые ежедневно поглощают остатки мыла и влаги. Без регулярного ухода эти вещи превращаются в рассадник бактерий и покрываются скользким налетом, что делает выход из душа опасным.
Об этом пишет Daily Express.
Эти вещи слишком большие или неудобной формы, поэтому они могут не поместиться в стиральную машину.
Даже тогда, когда вы их стираете — они могут смяться или же с них будет капать вода по всему дому.
Эксперт по уборке из Mira Showers Керри Хейл, поделилась простым способом как можно освежить душевые шторы и коврики и предотвратить появление плесени. Для этоговам понадобится пищевая сода.
«Если вашу шторку для душа нельзя стирать в стиральной машине или вы хотите точечно почистить несколько участков, которые нуждаются в уходе, вы можете постирать ее вручную. Смочите чистую тряпку из микрофибры и посыпьте ее слоем пищевой соды. Впоследствии протрите этой тряпкой Используйте всю штору, сосредотачиваясь на удалении основной грязи и загрязнений. Въевшиеся пятна оставьте на потом», — рассказала Кэрри.
Пищевая сода — это мягкий абразив, который легко удаляет липкий мыльный налет, не повреждая пластик, винил или ткань. Она эффективно впитывает влагу, устраняя плесень и стойкий запах сырости в материалах.
Использование этого натурального средства — бюджетный способ поддерживать чистоту штор и ковриков, защищая их от грибка и неприятных ароматов.
Как почистить шторки и коврики для душа с помощью соды
Сначала хорошо встряхните шторку для душа или коврик, а затем разложите его на ровной поверхности.
Посыпьте их щедрым слоем пищевой соды и оставьте на десять минут. Далее осторожно потрите коврик или штору тряпкой из микрофибры.
Впоследствии хорошо промойте шторы или коврик теплой водой и повесьте сушиться на воздухе.
Для удаления стойких темных пятен вам необходимо распылить обычный уксус на участок с загрязнением после того, как пищевая сода осядет. Реакция между этими двумя ингредиентами поможет удалить пятна.
Ваши коврики для душа или шторки будут выглядеть гораздо лучше и не будут иметь плесени, если вы будете быстро чистить их по крайней мере раз в месяц.
Ранее ТСН.ua писал о том, как быстро и экономно высушить одежду зимой. По словам эксперта, оптимальным решением является использование осушителя воздуха. который забирает лишнюю влагу из помещения, что значительно ускоряет процесс сушки белья.
