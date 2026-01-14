Как легко отмыть шторку для душа и коврик: эксперт поделилась действенным методом

Фото иллюстративное / © Getty Images

Грязь в ванной комнате часто накапливается там, где мы ее меньше всего ожидаем: на шторах и ковриках, которые ежедневно поглощают остатки мыла и влаги. Без регулярного ухода эти вещи превращаются в рассадник бактерий и покрываются скользким налетом, что делает выход из душа опасным.

Эти вещи слишком большие или неудобной формы, поэтому они могут не поместиться в стиральную машину.

Даже тогда, когда вы их стираете — они могут смяться или же с них будет капать вода по всему дому.

Эксперт по уборке из Mira Showers Керри Хейл, поделилась простым способом как можно освежить душевые шторы и коврики и предотвратить появление плесени. Для этоговам понадобится пищевая сода.

«Если вашу шторку для душа нельзя стирать в стиральной машине или вы хотите точечно почистить несколько участков, которые нуждаются в уходе, вы можете постирать ее вручную. Смочите чистую тряпку из микрофибры и посыпьте ее слоем пищевой соды. Впоследствии протрите этой тряпкой Используйте всю штору, сосредотачиваясь на удалении основной грязи и загрязнений. Въевшиеся пятна оставьте на потом», — рассказала Кэрри.

Пищевая сода — это мягкий абразив, который легко удаляет липкий мыльный налет, не повреждая пластик, винил или ткань. Она эффективно впитывает влагу, устраняя плесень и стойкий запах сырости в материалах.

Использование этого натурального средства — бюджетный способ поддерживать чистоту штор и ковриков, защищая их от грибка и неприятных ароматов.

Как почистить шторки и коврики для душа с помощью соды

Сначала хорошо встряхните шторку для душа или коврик, а затем разложите его на ровной поверхности.

Посыпьте их щедрым слоем пищевой соды и оставьте на десять минут. Далее осторожно потрите коврик или штору тряпкой из микрофибры.

Впоследствии хорошо промойте шторы или коврик теплой водой и повесьте сушиться на воздухе.

Для удаления стойких темных пятен вам необходимо распылить обычный уксус на участок с загрязнением после того, как пищевая сода осядет. Реакция между этими двумя ингредиентами поможет удалить пятна.

Ваши коврики для душа или шторки будут выглядеть гораздо лучше и не будут иметь плесени, если вы будете быстро чистить их по крайней мере раз в месяц.

