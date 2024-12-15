Как легко отмыть жир с кухонных поверхностей: грязь сойдет сама, как будто и не было

Липкий жирный налет – это проблема, с которой сталкиваются все хозяйки, однако от него достаточно легко избавиться с помощью подручных средств.

На вашей кухне обязательно найдутся средства, которые легко справятся с жиром и грязным налетом. И нет нужды покупать в магазине дорогостоящие химические средства, которые не всегда могут справиться с этой проблемой. А вот народные методы, проверенные годами, показали свою эффективность в борьбе с жирным налетом на кухонных поверхностях.

Как легко удалить жир на кухне с помощью копеечного средства

Содовая паста. Это самый простой и дешевый способ, который быстро справится с жирным налетом и грязью на разных поверхностях вашей кухни. Возьмите 3 столовых ложки соды и смешайте с двумя столовыми ложками воды, чтобы образовалась паста. Получившуюся смесь необходимо нанести на загрязненную поверхность и оставить на пол часа, чтобы отработала. После чего жир можно легко вытереть губкой.

Как отмыть засохший жир на кухонных поверхностях

Если загрязнения на кухонных поверхностях очень старые, справиться с ними бывает непросто. Однако опытные хозяйки знают, как избавиться даже от устаревшего жира. Пригодится лимонный раствор. Для его приготовления возьмите:

1 литр воды;

1 пачку лимонной кислоты;

100 мл любого геля для мытья посуды.

Смешайте все ингредиенты, дождитесь, пока растворится лимонная кислота. Затем нанесите получившуюся смесь на грязную поверхность и подождите около 40 минут. Для усиления эффекта можно смочить в растворе кусок ненужной ткани и положить на грязную поверхность, которую вы хотите отмыть.

Этим методом поделились профессиональные клинеры, советующие не оттирать загрязнение, а растворить его, так вы не повредите поверхность. А с этой задачей отлично справляется именно лимонная кислота.

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