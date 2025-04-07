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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
108
Время на прочтение
1 мин

Как легко покрасить яйца на Пасху в оранжевый цвет: нужен один натуральный ингредиент

Для получения насыщенного оранжевого цвета яиц в пасхальной корзине можно воспользоваться простым корнеплодом.

Автор публикации
Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как легко покрасить яйца на Пасху в оранжевый цвет

Как легко покрасить яйца на Пасху в оранжевый цвет / © unsplash.com

О деталях рассказали на сайте торговой марки “Ясенсвит”.

В материале посоветовали применить сок моркови, чтобы придать яйцам нежный оранжевый оттенок.

Вместо обычного красителя следует воспользоваться свежим морковным соком. Для более глубокого, более выразительного цвета к нему советуют добавить две ложки куркумы. Чтобы краска легла более равномерно, скорлупу яиц следует легонько потереть щеткой перед окрашиванием.

Заранее сваренные яйца погружают в морковный сок примерно на 5–6 часов.

В публикации отметили: натуральные красители могут дать даже лучший эффект, чем синтетические, и при этом смотрятся более органично.

Дата публикации
Количество просмотров
108
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