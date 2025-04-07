Как легко покрасить яйца на Пасху в оранжевый цвет: нужен один натуральный ингредиент

Как легко покрасить яйца на Пасху в оранжевый цвет / © unsplash.com

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О деталях рассказали на сайте торговой марки “Ясенсвит”.

В материале посоветовали применить сок моркови, чтобы придать яйцам нежный оранжевый оттенок.

Вместо обычного красителя следует воспользоваться свежим морковным соком. Для более глубокого, более выразительного цвета к нему советуют добавить две ложки куркумы. Чтобы краска легла более равномерно, скорлупу яиц следует легонько потереть щеткой перед окрашиванием.

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Заранее сваренные яйца погружают в морковный сок примерно на 5–6 часов.

В публикации отметили: натуральные красители могут дать даже лучший эффект, чем синтетические, и при этом смотрятся более органично.