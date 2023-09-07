Как легко убрать известковый налет из крана: эффективные народные методы

Чтобы краны и смесители были чистыми и сверкали, обычного моющего средства будет недостаточно.

Известковая накипь на кране – очень распространенная бытовая проблема. Сейчас существует множество химических средств, которые хорошо справляются с этой неприятностью, а есть такие, которые не очень. Тем более что некоторая бытовая химия очень агрессивна и ею нельзя обрабатывать краны, потому что они портятся. В статье собраны советы, как удалить известковый налет из крана подручными средствами.

Что такое известковый налет и почему он возникает?

Это налет белого цвета, появляющийся на сантехнике. Если загрязнение слабое, то он имеет вид тонкого слоя, если сильный, то образуются грубые наросты. Причиной возникновения известкового налета является твердая вода, содержащая много солей магния и кальция. Если не чистить известковый налет, то соли не только будут оседать на поверхности, но и проникать внутрь материала, повлекшая разрушение его структуры.

Места, где чаще всего образуется известковый налет

Известковый налет появляется там, где активно пользуются водой, это следующие места:

ванная и умывальник;

на стеклянных и пластиковых стенках душевых кабин;

на душевом оборудовании – шлангах и воронках;

на унитазе;

зеркала, стеклянные полочки,

на смесителе;

покрытия и аксессуары ванных комнат.

Как убрать известковый налет на кране: народные методы

Некоторые смесители нельзя обрабатывать химическими средствами от известкового налета, также повреждают умывальники из мрамора и другого камня. Поэтому опытные хозяйки пользуются подручными средствами для удаления накипи на кране.

Хозяйственное мыло. Кусок мыла нужно натереть на терке и залить небольшим количеством горячей воды. Однородную массу следует нанести на два часа на кран, затем смыть водой. Такое средство не только отчистит кран от известковой накипи, но и придаст ему блеск.

Кусок мыла нужно натереть на терке и залить небольшим количеством горячей воды. Однородную массу следует нанести на два часа на кран, затем смыть водой. Такое средство не только отчистит кран от известковой накипи, но и придаст ему блеск. Уксус. Чтобы избавиться от накипи на кране, нужно подогреть уксус 9%, смочить им полотенце и обмотать кран. В зависимости от степени загрязнения полотенце можно оставлять от 30 минут до 4 часов. По истечении времени нужно будет потереть кран зубной щеткой, чтобы удалить остатки известкового налета.

Чтобы избавиться от накипи на кране, нужно подогреть уксус 9%, смочить им полотенце и обмотать кран. В зависимости от степени загрязнения полотенце можно оставлять от 30 минут до 4 часов. По истечении времени нужно будет потереть кран зубной щеткой, чтобы удалить остатки известкового налета. Сода. Такое средство для удаления известковой накипи можно сделать из соды и теплой воды. Следует в 100 мл воды добавить 3 чайные ложки соды, тщательно перемешать смесь и тряпкой нанести на кран. Пасту необходимо оставить на 2 часа, затем смыть теплой водой.

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