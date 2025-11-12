- Дата публикации
Как легко высушить влажный погреб свечой: проверенный способ сохранить урожай до лета
Влага в погребе может привести к порче и гниению овощных запасов. Поэтому перед тем как закладывать урожай на хранение, помещение нужно тщательно высушить.
Но как это сделать без специального оборудования? Предлагаем воспользоваться проверенным лайфгаком, которым пользуются агрономы.
Для сушки погреба понадобится только обычная свеча. Этот метод использовали еще наши дедушки и бабушки, поэтому он полностью проверен практикой. Плюс в том, что использовать его можно, не вынося все запасы из погреба. Принцип работы прост: улучшение циркуляции воздуха и усиление тяги в вентиляционной трубе.
Чтобы высушить погреб:
Поджечь длинный бумажный фитиль у основания вентиляционной трубы.
Когда он прогорит, поставить под вентиляционное отверстие свечу в стеклянной емкости.
В результате воздух в трубе прогреется, а тяга усилится.
Если в погребе есть электричество, вместо свечи можно использовать мощный вентилятор. Оба способа надежны и эффективны, и помогут сохранить урожай сухим и свежим до лета.