Как легко высушить влажный погреб свечой: проверенный способ сохранить урожай до лета

Как сделать сырой погреб сухим / © Pixabay

Но как это сделать без специального оборудования? Предлагаем воспользоваться проверенным лайфгаком, которым пользуются агрономы.

Для сушки погреба понадобится только обычная свеча. Этот метод использовали еще наши дедушки и бабушки, поэтому он полностью проверен практикой. Плюс в том, что использовать его можно, не вынося все запасы из погреба. Принцип работы прост: улучшение циркуляции воздуха и усиление тяги в вентиляционной трубе.

Чтобы высушить погреб:

Поджечь длинный бумажный фитиль у основания вентиляционной трубы. Когда он прогорит, поставить под вентиляционное отверстие свечу в стеклянной емкости. В результате воздух в трубе прогреется, а тяга усилится.

Если в погребе есть электричество, вместо свечи можно использовать мощный вентилятор. Оба способа надежны и эффективны, и помогут сохранить урожай сухим и свежим до лета.