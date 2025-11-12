ТСН в социальных сетях

Как легко высушить влажный погреб свечой: проверенный способ сохранить урожай до лета

Влага в погребе может привести к порче и гниению овощных запасов. Поэтому перед тем как закладывать урожай на хранение, помещение нужно тщательно высушить.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как сделать сырой погреб сухим

Как сделать сырой погреб сухим / © Pixabay

Но как это сделать без специального оборудования? Предлагаем воспользоваться проверенным лайфгаком, которым пользуются агрономы.

Для сушки погреба понадобится только обычная свеча. Этот метод использовали еще наши дедушки и бабушки, поэтому он полностью проверен практикой. Плюс в том, что использовать его можно, не вынося все запасы из погреба. Принцип работы прост: улучшение циркуляции воздуха и усиление тяги в вентиляционной трубе.

Чтобы высушить погреб:

  1. Поджечь длинный бумажный фитиль у основания вентиляционной трубы.

  2. Когда он прогорит, поставить под вентиляционное отверстие свечу в стеклянной емкости.

  3. В результате воздух в трубе прогреется, а тяга усилится.

Если в погребе есть электричество, вместо свечи можно использовать мощный вентилятор. Оба способа надежны и эффективны, и помогут сохранить урожай сухим и свежим до лета.

