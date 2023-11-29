Как легко вывести пятна от кофе: устаревшая грязь исчезнет за 1 минуту

Простые, но эффективные советы, которые помогут избавиться даже от устаревших кофейных пятен.

Пятно от кофе на рубашке или блузке очень трудно вывести. Традиционные отбеливающие средства или дорогостоящие порошки не всегда помогают. Рассказываем, как избавиться от кофейного пятна за минуту действенными средствами, которые работают всегда.

Как вывести пятна от кофе на одежде: 3 народных способа

Газированная вода. Налейте немного несладкой газировки на пятно и осторожно промокните ее чистой тканевой салфеткой. Углекислый газ, содержащийся в воде, поможет избавиться даже от устаревшего пятна на вашей одежде. Если с первого раза не удалось вывести пятно, повторите процедуру еще раз. Затем прополощите обработанный участок чистой холодной водой и вытрите насухо чистым полотенцем или положите в стиральную машину.

Налейте немного несладкой газировки на пятно и осторожно промокните ее чистой тканевой салфеткой. Углекислый газ, содержащийся в воде, поможет избавиться даже от устаревшего пятна на вашей одежде. Если с первого раза не удалось вывести пятно, повторите процедуру еще раз. Затем прополощите обработанный участок чистой холодной водой и вытрите насухо чистым полотенцем или положите в стиральную машину. Уксус и пищевая сода. Для удаления пятна таким способом нужно смешать соду и уксус в равных пропорциях, чтобы образовалась пастообразная смесь. Затем этой пастой потрите загрязненное место. Уксус расщепляет пятно, а сода действует как абразив, выводя остатки грязи. Затем промойте обработанное место холодной водой и при необходимости постирайте, как обычно.

Для удаления пятна таким способом нужно смешать соду и уксус в равных пропорциях, чтобы образовалась пастообразная смесь. Затем этой пастой потрите загрязненное место. Уксус расщепляет пятно, а сода действует как абразив, выводя остатки грязи. Затем промойте обработанное место холодной водой и при необходимости постирайте, как обычно. Соль. Такой способ будет очень действенным, если вы только что запачкались. Сначала промокните пятно, чтобы впитать лишнюю влагу. Затем загрязненное место посыпьте солью, чтобы она покрыла все пятно. Оставьте соль на пять минут. Тогда осторожно очистите одежду от соли щеткой или губкой, прополощите обработанное место в холодной воде.

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