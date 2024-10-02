Как легко выжать сок из лимона до последней капли: лайфхаки от барменов

Лимонный сок широко используется в кулинарии. Но выдавливать сок из него еще та задача. Не всем хозяйкам удается выжать сок полностью. И дело здесь не в физической силе, а в методе. Рассказываем способы, которые помогут выжать максимальное количество сока из лимона. Этими методами пользуются бармены для приготовления различных коктейлей.

Эти лайфгаки не делают лимоны более сочными, только помогают выдавить сок до последней капли без чрезмерных усилий. Как это сделать?

Микроволновая печь поможет выжать весь сок из лимона

Необходимо включить микроволновку на полную мощность и разогреть в ней лимон в течение 30 секунд. Лимон станет мягким, благодаря чему можно будет выжать в 2 раза больше сока. То же касается апельсинов, мандаринов и других цитрусовых.

Заметим, что духовка для этого не подойдет. Что делать, если нет микроволновки? В этом случае можно обойтись кипятком.

Как выдавить сок из лимона с помощью горячей воды

Налейте воду в кастрюлю, нагрейте до 50 градусов. Ориентируйтесь на пузырьки, которые при 50 градусах начинают появляться на дне кастрюли.

Аккуратно положите лимон в нагретую воду и оставьте на две минуты.

После этого с помощью большой ложки шумовки достаньте лимон из кастрюли. Подождите, пока он не станет теплым.

Прокатайте его по столу, слегка нажимая.

Разрежьте лимон пополам и выдавите сок.

Кипяток поможет выдавить сок из лимона.

Кладем лимон в миску и поливаем его со всех сторон кипятком.

После этого положите лимон на стол и, прижимая его сверху ладонью, прокатайте взад и вперед.

Разрежьте лимон на части и выдавите весь сок.

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