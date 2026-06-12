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ТСН в социальных сетях

Как правильно чистить зубы

Как правильно чистить зубы

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
110
Время на прочтение
3 мин

Как лучше чистить зубы: до завтрака или после — советы от стоматологов

Большинство людей чистят зубы неправильно. Стоматологи поставили точку в этом вопросе.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Вопрос о том, когда нужно чистить зубы утром — до завтрака или после него — годами остается предметом дискуссий. Многие уверены, что логичнее чистить зубы после еды, чтобы удалить остатки продуктов и освежить дыхание. Однако современные стоматологические рекомендации свидетельствуют о другом.

Подробные рекомендации от экспертов, как правильно и безопасно очистить полость рта утром — читайте в материале ТСН.ua.

По данным ведущих стоматологических организаций и специалистов по гигиене полости рта, оптимальным вариантом является чистка зубов именно перед завтраком. Такая рекомендация основывается не на привычке, а особенностях работы бактерий, слюны и зубной эмали.

Что происходит во рту во время сна

Пока человек спит, выработка слюны значительно снижается. Именно слюна является естественным защитным механизмом организма, помогающим нейтрализовать кислоты и сдерживать размножение бактерий. Из-за уменьшения количества слюны ночью бактерии активно скапливаются на поверхности зубов и десен, образуя зубной налет. Именно этим объясняется характерный утренний запах изо рта и неприятный привкус после пробуждения.

Стоматологи объясняют: если человек сначала завтракает, а потом чистит зубы, бактерии вместе с остатками пищи получают дополнительное питание. Это способствует образованию кислот и повышает риск повреждения эмали.

Почему стоматологи советуют чистить зубы до завтрака:

  • Удаление бактерий, накопившихся за ночь

Утренняя чистка позволяет убрать значительную часть бактериального налета еще до первого приема пищи. Таким образом, уменьшается количество вредных микроорганизмов, контактирующих с продуктами питания.

  • Защита эмали фтором

Фторсодержащая зубная паста оставляет на поверхности зубов тонкий защитный слой. Он помогает эмали лучше противостоять кислотам, содержащимся во многих продуктах для завтрака — фруктовых соках, кофе, цитрусовых, ягодах или выпечке.

  • Стимуляция выработки слюны

Чистка зубов активизирует слюнные железы. После этого организм быстрее производит слюну, которая помогает нейтрализовать кислотность пищи и естественным путем очищает полость рта.

Почему опасно чистить зубы сразу после завтрака

На первый взгляд такая привычка кажется правильной. Однако после еды, особенно кислой, эмаль временно становится более уязвимой. К продуктам, которые могут повышать кислотность во рту, относятся:

  • апельсиновый и другие фруктовые соки;

  • цитрусовые;

  • кофе;

  • сладкая выпечка;

  • газированные напитки;

  • фрукты и ягоды.

Если чистить зубы сразу после завтрака, щетинки щетки могут механически повреждать размягченную под действием кислот эмаль. При регулярном повторении это повышает риск постепенного стирания и развития чувствительности зубов.

Если вы все же привыкли чистить зубы после еды

Специалисты не запрещают этот вариант полностью. Главное правило — не торопиться.

Стоматологи рекомендуют:

  • подождать не менее 30 минут после завтрака;

  • после еды прополоскать рот водой;

  • по возможности выпить стакан воды для понижения кислотности;

  • только после этого приступать к чистке зубов.

Некоторые эксперты советуют ждать даже до 60 минут после употребления кислых продуктов или напитков.

Как правильно чистить зубы

Время чистки не менее важно, чем сама техника.

Стоматологи рекомендуют:

  • Чистить зубы не менее двух минут дважды в день.

  • Использовать зубную пасту с фтором для укрепления эмали и профилактики кариеса.

  • Очищайте все поверхности зубов мягкими круговыми движениями без чрезмерного нажатия.

  • Ежедневно использовать зубную нить или межзубные ершики для очистки участков, куда не достает щетка.

Заключение экспертов

Современные научные данные и рекомендации стоматологов свидетельствуют: лучшее время для утренней чистки зубов — до завтрака. Это помогает удалить накопившиеся за ночь бактерии, защитить эмаль от воздействия пищевых кислот и подготовить ротовую полость к приему пищи. Если же человек предпочитает чистку после завтрака, следует выдержать паузу не менее 30 минут, чтобы не повредить эмаль.

Таким образом, ответ на популярный вопрос стоматологов сегодня однозначен: чистить зубы перед завтраком полезнее для здоровья зубов и десен.

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Также напомним о совете от стоматолога о прогулках после еды. По словам эксперта, это может положительно влиять не только на сон, уровень сахара в крови, но даже на здоровье десен.

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Количество просмотров
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