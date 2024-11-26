Как лучше готовить яйца, чтобы они были не только вкусными, но и полезными

Яйца можно встретить практически в каждом списке полезных продуктов, поскольку они содержат белок, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины и минералы.

Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса "Патриоты Украины", как лучше готовить яйца, чтобы они не теряли своих полезных свойств.

Как правильно готовить яйца, чтобы они сохранили свою пользу

На пользу и вред яиц влияет много факторов. Например, под длительным действием высокой температуры повышается усвояемость яичного белка, который является мощным источником незаменимых аминокислот для нашего организма. Поэтому от длительного приготовления продукта вреда не будет.

Однако, если яйца долго варить, жарить или запекать, продукт может потерять до 60% полезных веществ. Также под интенсивным воздействием высокой температуры происходит окисление холестерина, который содержится в яичных желтках, что отрицательно сказывается на здоровье сердца и сосудов.

Таким образом, полностью избежать потери полезных веществ при приготовлении яиц не удастся. Но можно выбрать максимально приемлемый способ, при котором эта потеря будет минимальной. Кулинарные эксперты рекомендуют готовить яйца-пашот и круто сваренные. Такие способы не требуют длительной термической обработки и сохранят максимальное количество питательных веществ продукта.

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