Как лучше хранить резину: в лежачем или стоячем положении, при какой температуре

Правильное хранение шин после смены сезона – это ключевой шаг к их долговечности. Хотя часто водители и не придают этому должного значения.

Следует отметить, что неправильные условия хранения могут стать причиной повреждений даже если покрышки качественные и новые.

Как подготовить шины к хранению

Прежде всего обязательно тщательно очистите шины перед хранением. За время эксплуатации на них осели разнообразные загрязнения, в частности следы масла и битума, а они могут со временем разрушить резину. Для этого лучше всего подходят специализированные шампуни, которые являются безопасными для материала и справляются даже с самыми сложными загрязнениями. Не следует проверить протектор на износ. При необходимости его следует изменить.

Какие условия идеальны для хранения шин зимой

Шины следует хранить в хорошо проветриваемом сухом помещении с влажностью воздуха 50-60% и температурой от 10 до 25 градусов. Обратите внимание, что влияние тепла и прямые солнечные лучи способны снизить прочность резины, поэтому их следует избегать. Также нельзя хранить шины рядом с агрессивными химическими веществами, в частности растворителями. Они нарушают структуру материала. Для хранения можно использовать гараж или застекленный балкон, но помните, что внутри придется поддерживать заданную температуру.

Как лучше хранить резину: в лежачем или стоящем положении

Если вы храните шины без дисков, то лучше выбирать вертикальное положение, поскольку оно снижает риск деформации боковин. Если они временно лежат горизонтально, то раз в месяц обязательно меняйте их положение, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Колеса с дисками можно хранить, сложив столбиком, или подвешивать на специальные крюки. Важно снизить на половину давление во избежание появления повреждений. Вертикальное размещение с дисками не рекомендуется, так как может деформироваться протектор.

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