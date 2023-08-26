Как лучше хранить сливочное масло – в холодильнике или при комнатной температуре: почему именно так

Люди, регулярно едящие хлеб со сливочным маслом, часто сталкиваются с проблемой, что намазывание слишком твердое и не распределяется по поверхности должным образом. Почему же масло нельзя хранить в холодильнике?

Сливочное масло — универсальное средство в кулинарии, которое часто используют в качестве спреда или для приготовления различных блюд. Чтобы оно оставалось как можно более мягким, его нужно хранить при комнатной температуре. Сколько хранится сливочное масло при комнатной температуре? Если вы чаще всего полностью используете масло за неделю-две недели, можно без колебаний оставлять его на кухне. Однако, следует обратить внимание, что температура воздуха в помещении должна быть не ниже 21 градуса.

Когда масло лучше хранить в холодильнике, а когда – при комнатной температуре

Если вам нужно сохранить сливочное масло как можно дольше – от двух месяцев до месяца – его, конечно, лучше оставить в холодильнике. Одним из вариантов является замораживание. Этот способ хранения подходит, когда нужно подавать масло небольшими порциями. В морозильной камере сливочное масло будет храниться до нескольких месяцев.

Как сохранить сливочное масло при комнатной температуре дольше? Очень важно всегда использовать чистые столовые принадлежности, когда берете небольшой кусок от целой упаковки продукта.

Даже если срок годности превышен или температура в помещении была очень высокой, не нужно сразу выбрасывать сливочное масло в свалку. Попытайтесь проверить его внешний вид и вкус. Если масло остается привычного цвета, не имеет темно-желтого оттенка и неприятного послевкусия, его все еще можно употреблять в пищу.

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