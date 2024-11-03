Как лучше очистить унитаз в домашних условиях: растворите 2 капли одного средства в уксусе – будет сиять

Иногда у нас просто может не хватать времени на тщательную очистку унитаза от желтого налета. Но об этом точно не следует забывать. Тем более что вы можете избавиться от мочевых камней с помощью домашнего средства.

Специалисты утверждают, что именно унитаз — одно из самых загрязненных мест в нашем доме.

Со временем на его поверхности появляется неприятный налет из извести и желтизна из-за мочевого камня. Их не так просто отмыть обычными средствами. Однако, вы можете приготовить одну домашнюю жидкость, которая поможет сделать унитаз сияющим и блестящим.

Вам понадобятся всего-навсего два ингредиента: йод и уксус. В стакан с уксусом добавьте две капли йода, хорошо размешайте, затем вылейте полученную жидкость в унитаз. С помощью ершика распределите ее на стенки. Оставьте минимум на один час, но лучше на всю ночь. Затем смойте.

Полученный результат вас непременно приятно удивит, ведь ваш унитаз станет как новенький, будет сверкать и сиять бельем. Дополнительно средство еще и помогает избавиться от микробов, которые размножаются на сантехнике.

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