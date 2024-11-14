Как лучше стирать простыни в стиральной машине: будут белые как снег — одна ложка средства из кухни

Белую постель можно получить только тогда, когда соблюдать основные правила ее стирки в стиральной машине. Оказывается, в этом процессе есть определенные тонкости.

Простыни, наволочки и другие предметы постельного белья каждый день загрязняются пылью, потом и дольками нашей кожи. С течением времени они могут терять свою белоснежность и покрываться желтыми пятнами. Но специалисты утверждают, что существуют способы постирать постель так, что она будет всегда белой как снег.

Как стирать простыни в стиральной машине

Работники химчистки говорят, что главный "враг" ткани белого цвета – это гранулы порошка синего цвета. Этот краситель накладывается слой за слоем на постель с каждой стиркой. Поэтому очень важно всегда тщательно полоскать белье. Иначе волокна будут загрязнены химикатами, что даже опасно для здоровья.

Также специалисты советуют использовать во время стирки обычный уксус, а не кондиционер для вещей. Влейте всего 1 ст. ложку этого кухонного продукта, чтобы простыни были белыми и мягкими как пух. Также для белья вещей используют лимонный сок. Он не только осветляет ткань, но и расщепляет остатки моющих средств. На стирку хватит половины стакана сока цитрусового фрукта. Заливать его следует в отсек для кондиционера.

А еще попытайтесь отучить себя от одной дурной привычки, которую делает много людей. Если вы заметили, что пятно не отстиралось, то следует действовать сразу, пока ткань еще влажная. Если сначала белье высушить, то загрязнение въест и останется надолго.

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