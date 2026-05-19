Как правильно заготавливать щавель на зиму / © Фото из открытых источников

Щавель — очень популярная весенняя зелень, без которой сложно представить традиционный зеленый борщ. Он обладает приятной кислинкой, насыщенным вкусом и содержит полезные вещества, которые хочется сохранить на зиму. Чаще всего хозяйки используют два способа заготовки — замораживание и консервирование, но между ними есть разница по качеству сохранения вкуса, цвета и пользы.

Замораживание щавеля

Замораживание считается самым популярным методом, ведь позволяет максимально сохранить природные свойства зелени. Его преимущества:

сохраняется вкус, цвет и аромат свежего щавеля;

минимальные потери витаминов;

не требует стерилизации и дополнительной обработки;

удобное использование небольшими порциями.

Как правильно замораживать. Сначала нужно тщательно промыть листья, затем хорошо высушить, это важно, чтобы избежать появления льда. Щавель можно нарезать или оставить целым, разложить по порционным пакетам и контейнерам. Некоторые хозяйки слегка обдают щавель кипятком, чтобы лучше сохранялся цвет, но это не обязательно.

Замороженный щавель добавляют прямо в суп или борщ без предварительного размораживания.

Консервированный щавель

Консервация остается традицыонным методом заготовки, в особенности когда нет места в морозильной камере. Преимущества такого продукта:

длительный срок хранения без электричества;

не занимает место в морозильнике;

удобный готовый продукт для приготовления блюд.

Однако при таком способе заготовки щавель частично теряет витамины из-за термической обработки. Также теряется насыщенный вкус и аромат, а при добавлении соли изменяется сбалансированность зелени.

Обычно щавель консервируют в своем соку или с небольшим количеством соли после короткой термообработки.

Какой способ заготовки щавеля лучше

Большинство опытных хозяек предпочитают замораживание, поскольку оно лучше сохраняет натуральный вкус и пользу зелени.

Консервирование больше подходит в случаях, когда:

нет места в морозильной камере;

требуется длительное хранение;

важно удобство использования.

