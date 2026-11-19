Знаки зодиака / © Freepik

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Скорпионам, Девам и Ракам в описаниях знаков зодиака приписывают обидчивость, придирчивость и резкость, а Козерогам – больше игривости с годами.

О склонности к обидам и недовольству пишет Best Life со ссылкой на комментарии астрологов.

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Скорпиону в этой подборке досталась репутация человека, дольше всего помнящего обиду. Астролог Лорена Томас приписывает этому знаку способность помнить обиду всю жизнь, даже когда он пытается простить и забыть. Ее коллега объясняет, что чувствительные замечания Скорпиона сосредоточены на пережитой несправедливости — отсюда и желание ударить словом в самое больное место.

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Взросление придает этому астрологическому образу другой оттенок. В материале YourTango автор описывает Скорпиона , как того, кого перед каждым следующим днем рождения беспокоит, достаточно ли он научился на собственных ошибках. Он ожидает от себя умения справляться с сложными ситуациями и тревожится, когда чувствует себя неготовым.

Деве подобную требовательность приписывают и по отношению к близким. Когда люди или планы не отвечают ее ожиданиям, она начинает критиковать, пытаясь вернуть чувство контроля. Астролог Кайра Говерт объясняет, что Девы «подчас могут казаться озлобленными, ведь высокие ожидания не оставляют места для человеческих эмоций».

В то же время Дева с детства чувствует себя взрослой и тяготеет к разговорам с более опытными людьми. Следующие годы для нее — возможность еще чему-то научиться и добиться большего. Придирчивость и радость от взросления здесь вполне уживаются в одном характере.

Кому астролог обещает больше уверенности и веселья

Рак в астрологических описаниях тоже долго переживает обиды, но его резкость связывают с уязвимостью. Астрологи изображают его как человека, который закрывается после неприятного разговора и держит дистанцию, пока снова не почувствует доверие.

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С возрастом Рак постепенно обретает уверенность. Сначала будущее может пугать его перспективой несбывшихся желаний, но в то же время он хочет воспользоваться возможностями, которые дают годы. Астрологи прогнозируют ему гораздо более светлый сценарий, чем накопление недовольства.

Козерог еще более отчетливо противоречит представлению о неизбежном ухудшении характера. В комментариях астрологов ему приписывают серьезность, рвение контролировать чувства и сосредоточенность на целях. Со стороны это может казаться холодностью, особенно когда дела идут не по плану.

За этой сдержанностью с годами все более заметной становится любовь к веселью . «Интересно, что о Козерогах говорят, будто они стареют наоборот: с взрослением становятся все моложе духом, оптимистичнее и игривее», — говорится в материале издания. Строгий внешний образ в такой версии оставляет место совсем другому настроению.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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