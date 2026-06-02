Как мгновенно очистить вытяжку от жира без трения: простой домашний способ
Кухонная вытяжка каждый день поглощает пар, запахи и микрочастицы жира. С течением времени этот жир накапливается на фильтрах и внутренних поверхностях, снижая эффективность работы устройства и создавая неприятный налет.
Регулярное очищение вытяжки не только улучшает вентиляцию, но и уменьшает риск воспламенения жировых отложений. В Sears Home Services рассказали о простом и эффективном способе, как быстро очистить вытяжку в домашних условиях.
Что понадобится для очистки
Перед началом подготовьте базовые средства:
горячая вода;
средство для мытья посуды (лучше с эффектом обезжиривания);
пищевая сода;
белый уксус (по желанию);
мягкая губка или щетка;
салфетки из микрофибры;
емкость или раковина для замачивания.
Как почистить вытяжку от жира: пошаговая инструкция
Выключите вытяжку — перед очисткой обязательно выключите устройство из сети или отключите питание. Это важно для безопасности.
Снимите жировые фильтры — большинство кухонных вытяжек имеют легко снимаемые металлические или сетчатые фильтры. Осторожно извлеките их, чтобы не размазать жир по поверхности.
Замочите фильтры в горячей воде — налейте в раковину или таз горячую воду и добавьте:
несколько капель моющего средства
2–3 ложки соды
Опустите фильтры в раствор и оставьте на 15–30 минут. Горячая вода размягчает жир, а сода и моющее средство помогают его растворить.
Легкая очистка без усилий — после замачивания возьмите мягкую щетку или губку и осторожно пройдитесь по поверхности фильтров. Чаще всего жир отходит без сильного трения.
Очистка корпуса вытяжки — пока фильтры замачиваются, протрите внешнюю часть вытяжки:
используйте теплую воду с моющим средством
для сложных пятен — раствор уксуса и воды (1:1)
вытрите насухо микрофиброй
Промойте и высушите — тщательно промойте фильтры чистой водой и оставьте их полностью высыхать перед установкой обратно.
Установите обратно — когда все элементы полностью сухие, установите фильтры обратно в вытяжку и проверьте ее работу.
Полезные советы для профилактики
протирайте вытяжку 1 раз в неделю;
запускайте вентилятор во время приготовления;
очищайте фильтры не менее 1 раза в месяц;
не допускайте накопления старого жира — его сложнее удалить.
Типичные ошибки
использование жестких металлических щеток (могут повредить фильтр);
игнорирование замачивания (из-за этого приходится сильно тереть);
установка влажных фильтров обратно в вытяжку.
FAQ
Как часто следует чистить вытяжку от жира?
Оптимально — раз в месяц для глубокой очистки и еженедельное легкое протирание корпуса.
Чем лучше отмыть жир из вытяжки?
Самые эффективные средства — горячая вода, сода, средство для мытья посуды и уксус. Они хорошо растворяют жир без агрессивной химии.
Почему вытяжка плохо тянет воздух?
Самая частая причина — забитые жировые фильтры, блокирующие поток воздуха. После очищения производительность обычно восстанавливается.