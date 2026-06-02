Как мгновенно очистить вытяжку от жира без трения: простой домашний способ

Регулярное очищение вытяжки не только улучшает вентиляцию, но и уменьшает риск воспламенения жировых отложений. В Sears Home Services рассказали о простом и эффективном способе, как быстро очистить вытяжку в домашних условиях.

Что понадобится для очистки

Перед началом подготовьте базовые средства:

горячая вода;

средство для мытья посуды (лучше с эффектом обезжиривания);

пищевая сода;

белый уксус (по желанию);

мягкая губка или щетка;

салфетки из микрофибры;

емкость или раковина для замачивания.

Как почистить вытяжку от жира: пошаговая инструкция

Выключите вытяжку — перед очисткой обязательно выключите устройство из сети или отключите питание. Это важно для безопасности. Снимите жировые фильтры — большинство кухонных вытяжек имеют легко снимаемые металлические или сетчатые фильтры. Осторожно извлеките их, чтобы не размазать жир по поверхности. Замочите фильтры в горячей воде — налейте в раковину или таз горячую воду и добавьте:

несколько капель моющего средства

2–3 ложки соды

Опустите фильтры в раствор и оставьте на 15–30 минут. Горячая вода размягчает жир, а сода и моющее средство помогают его растворить.

Легкая очистка без усилий — после замачивания возьмите мягкую щетку или губку и осторожно пройдитесь по поверхности фильтров. Чаще всего жир отходит без сильного трения. Очистка корпуса вытяжки — пока фильтры замачиваются, протрите внешнюю часть вытяжки:

используйте теплую воду с моющим средством

для сложных пятен — раствор уксуса и воды (1:1)

вытрите насухо микрофиброй

Промойте и высушите — тщательно промойте фильтры чистой водой и оставьте их полностью высыхать перед установкой обратно. Установите обратно — когда все элементы полностью сухие, установите фильтры обратно в вытяжку и проверьте ее работу.

Полезные советы для профилактики

протирайте вытяжку 1 раз в неделю;

запускайте вентилятор во время приготовления;

очищайте фильтры не менее 1 раза в месяц;

не допускайте накопления старого жира — его сложнее удалить.

Типичные ошибки

использование жестких металлических щеток (могут повредить фильтр);

игнорирование замачивания (из-за этого приходится сильно тереть);

установка влажных фильтров обратно в вытяжку.

FAQ

Как часто следует чистить вытяжку от жира?

Оптимально — раз в месяц для глубокой очистки и еженедельное легкое протирание корпуса.

Чем лучше отмыть жир из вытяжки?

Самые эффективные средства — горячая вода, сода, средство для мытья посуды и уксус. Они хорошо растворяют жир без агрессивной химии.

Почему вытяжка плохо тянет воздух?

Самая частая причина — забитые жировые фильтры, блокирующие поток воздуха. После очищения производительность обычно восстанавливается.

