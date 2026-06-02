ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
218
Время на прочтение
2 мин

Как мгновенно очистить вытяжку от жира без трения: простой домашний способ

Кухонная вытяжка каждый день поглощает пар, запахи и микрочастицы жира. С течением времени этот жир накапливается на фильтрах и внутренних поверхностях, снижая эффективность работы устройства и создавая неприятный налет.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Как очистить вытяжку от жира

Как очистить вытяжку от жира / © pexels.com

Регулярное очищение вытяжки не только улучшает вентиляцию, но и уменьшает риск воспламенения жировых отложений. В Sears Home Services рассказали о простом и эффективном способе, как быстро очистить вытяжку в домашних условиях.

Что понадобится для очистки

Перед началом подготовьте базовые средства:

  • горячая вода;

  • средство для мытья посуды (лучше с эффектом обезжиривания);

  • пищевая сода;

  • белый уксус (по желанию);

  • мягкая губка или щетка;

  • салфетки из микрофибры;

  • емкость или раковина для замачивания.

Как почистить вытяжку от жира: пошаговая инструкция

  1. Выключите вытяжку — перед очисткой обязательно выключите устройство из сети или отключите питание. Это важно для безопасности.

  2. Снимите жировые фильтры — большинство кухонных вытяжек имеют легко снимаемые металлические или сетчатые фильтры. Осторожно извлеките их, чтобы не размазать жир по поверхности.

  3. Замочите фильтры в горячей воде — налейте в раковину или таз горячую воду и добавьте:

  • несколько капель моющего средства

  • 2–3 ложки соды

Опустите фильтры в раствор и оставьте на 15–30 минут. Горячая вода размягчает жир, а сода и моющее средство помогают его растворить.

  1. Легкая очистка без усилий — после замачивания возьмите мягкую щетку или губку и осторожно пройдитесь по поверхности фильтров. Чаще всего жир отходит без сильного трения.

  2. Очистка корпуса вытяжки — пока фильтры замачиваются, протрите внешнюю часть вытяжки:

  • используйте теплую воду с моющим средством

  • для сложных пятен — раствор уксуса и воды (1:1)

  • вытрите насухо микрофиброй

  1. Промойте и высушите — тщательно промойте фильтры чистой водой и оставьте их полностью высыхать перед установкой обратно.

  2. Установите обратно — когда все элементы полностью сухие, установите фильтры обратно в вытяжку и проверьте ее работу.

Полезные советы для профилактики

  • протирайте вытяжку 1 раз в неделю;

  • запускайте вентилятор во время приготовления;

  • очищайте фильтры не менее 1 раза в месяц;

  • не допускайте накопления старого жира — его сложнее удалить.

Типичные ошибки

  • использование жестких металлических щеток (могут повредить фильтр);

  • игнорирование замачивания (из-за этого приходится сильно тереть);

  • установка влажных фильтров обратно в вытяжку.

FAQ

Как часто следует чистить вытяжку от жира?

Оптимально — раз в месяц для глубокой очистки и еженедельное легкое протирание корпуса.

Чем лучше отмыть жир из вытяжки?

Самые эффективные средства — горячая вода, сода, средство для мытья посуды и уксус. Они хорошо растворяют жир без агрессивной химии.

Почему вытяжка плохо тянет воздух?

Самая частая причина — забитые жировые фильтры, блокирующие поток воздуха. После очищения производительность обычно восстанавливается.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
218
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie