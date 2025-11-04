Как мгновенно убрать краску из ткани: два простых и дешевых средства, которые растворяют даже давние пятна

Как вывести краску из одежды / © unsplash.com

Реклама

Существует простой и действенный лайфгак, который позволяет вывести даже засохшую и глубоко въеденную тканевую краску.

Как только заметили пятно краски — действуйте так:

Нанесите на ватный диск немного растительного масла и тщательно протрите загрязнение, хорошо пропитав ткань. Возьмите другой диск и смочите его очищенным бензином. Аккуратно пройдитесь по пятну еще раз, но без чрезмерных усилий, чтобы не обесцвечить джинсовую ткань. Когда краска растворится, на материале может остаться след от бензина. Просто постирайте вещь в стиральной машине — и запах, и жирные разводы исчезнут.

Вот и все — ваши джинсы снова выглядят чистыми и свежими, словно на них никогда и не попадала едкая краска.