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Как можно отстирать очень грязные кухонные полотенца: с этим средством справитесь даже со сложными пятнами

Как можно отстирать очень грязные кухонные полотенца: с этим средством справитесь даже со сложными пятнами

Как очистить кухонные полотенца / Фото: Фото из открытых источников

К сожалению, кухонные полотенца очень быстро загрязняются. Для этого каждый человек стоит перед выбором: покупать постоянно новые, тратя много денег, или найти реально работающий метод, отпирая даже наиболее устойчивые пятна.

Попытайтесь метод, которым активно пользовались еще наши бабушки и мамы. Для него вам понадобятся:

  • сода;
  • соль;
  • жидкое хозяйственное мыло (или натертое на терке твердое мыло).

Процесс очищения:

  1. В воду добавить 1 столовую ложку соли, 2 столовых ложки соды и пол столовой ложки хозяйственного мыла. Отлично перемешать.
  2. Поместить полотенце в раствор и поставить емкость на огонь.
  3. Довести до кипения, перевернуть полотенце, выключить огонь и оставить полотенце в воде до полного охлаждения.
  4. После охлаждения постирать полотенце обычным способом.

При кипячении вода становится грязной, что свидетельствует об эффективности метода. Кроме того, цветные полотенца не только сохраняют свой цвет, но и становятся ярче.

Этот простой способ помогает поддерживать кухонные полотенца в идеальном состоянии без значительных затрат.

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