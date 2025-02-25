Как можно отстирать очень грязные кухонные полотенца: с этим средством справитесь даже со сложными пятнами

К сожалению, кухонные полотенца очень быстро загрязняются. Для этого каждый человек стоит перед выбором: покупать постоянно новые, тратя много денег, или найти реально работающий метод, отпирая даже наиболее устойчивые пятна.
Попытайтесь метод, которым активно пользовались еще наши бабушки и мамы. Для него вам понадобятся:
- сода;
- соль;
- жидкое хозяйственное мыло (или натертое на терке твердое мыло).
Процесс очищения:
- В воду добавить 1 столовую ложку соли, 2 столовых ложки соды и пол столовой ложки хозяйственного мыла. Отлично перемешать.
- Поместить полотенце в раствор и поставить емкость на огонь.
- Довести до кипения, перевернуть полотенце, выключить огонь и оставить полотенце в воде до полного охлаждения.
- После охлаждения постирать полотенце обычным способом.
При кипячении вода становится грязной, что свидетельствует об эффективности метода. Кроме того, цветные полотенца не только сохраняют свой цвет, но и становятся ярче.
Этот простой способ помогает поддерживать кухонные полотенца в идеальном состоянии без значительных затрат.
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