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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
278
Время на прочтение
1 мин

Как можно почистить старые чугунные батареи за считанные минуты: хитрый трюк, который поможет добраться до всех щелей

Если мытье чугунных батарей для вас всегда остается «головной болью», вам стоит запомнить один очень простой трюк, чтобы добраться до всех щелей и отчистить там всю грязь.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как можно почистить старые чугунные батареи

Как можно почистить старые чугунные батареи / © pixabay.com

Чаще для мытья чугунных батарей пользуются обычной тряпкой, однако она очень плохо отмывает грязь, а еще после процедуры очень сильно болят руки. В итоге большинство людей решает бросить это дело, так и не доведя его до конца.

Впрочем, существует гораздо более простой способ очистки чугунных батарей. Для этого нужно взять две старые или ненужные зубные щетки и соединить их резинкой для волос. Получается самодельное устройство, с помощью которого можно легко и быстро отчистить внутренние пластины радиатора даже от устаревшей грязи.

После этого не забудьте воспользоваться еще пылесосом. Сначала снимите насадку и вставьте вместо нее в трубу кусок пергамента. Задвиньте его вглубь радиатора, включите и сможете убрать всю пыль. В конце побрызгайте мыльной водой из обычного пульверизатора.

Как видите, отмыть старую чугунную батарею от грязи вполне реально. Самодельное устройство не требует особых затрат, но очень эффективно очищает всю поверхность радиатора.

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Дата публикации
Количество просмотров
278
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