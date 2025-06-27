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Как можно пожарить яйцо в микроволновке без сковородки: интересный лайфхак
Как идеально пожарить яйцо за 40 секунд без сковороды.
Яйца всегда были настоящей «палочкой-выручалочкой» для быстрого перекуса или полноценного завтрака. Мы любим их в любом виде — вареные, пашот, омлеты или жареные. Эта техника жарки яйца позволяет получить нежный и текучий желток, избегая при этом распространенных проблем, таких как «сопливый» белок, «резиновый» желток или подгоревшая корочка.
Жарим яйцо в микроволновке
Этот инновационный способ приготовления жареного яйца требует минимума усилий и посуды, что делает его идеальным для занятых язв или быстрого перекуса без дальнейшей мороки с мытьем.
Вам понадобится:
1 чайная ложка растительного масла
1 бумажная тарелка (для основания)
1 яйцо
Еще одна бумажная тарелка (для использования в качестве «крышки»)
Как готовить:
Налейте чайную ложку растительного масла на первую бумажную тарелку и равномерно распределите ее по поверхности.
Аккуратно разбейте яйцо прямо на смазанную тарелку.
Накройте яйцо сверху второй бумажной тарелкой, выполняющей роль крышки.
Отправьте всю конструкцию в микроволновку ровно на 40 секунд.
И это все. По истечении времени вы получите идеально приготовленное жареное яйцо.
Этот вирусный лайфхак с микроволновкой — настоящий подарок для тех, кто ценит время и удобство. Он идеально подходит для занятого утра или когда внезапно захотелось быстро перекусить, не утруждая себя мытьем посуды. Попробуйте — и, возможно, это станет вашим новым любимым способом приготовления жареных яиц.