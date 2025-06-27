Как можно пожарить яйцо в микроволновке без сковородки: интересный лайфхак

Ее пожарить яйца в микроволновке

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Яйца всегда были настоящей «палочкой-выручалочкой» для быстрого перекуса или полноценного завтрака. Мы любим их в любом виде — вареные, пашот, омлеты или жареные. Эта техника жарки яйца позволяет получить нежный и текучий желток, избегая при этом распространенных проблем, таких как «сопливый» белок, «резиновый» желток или подгоревшая корочка.

Жарим яйцо в микроволновке

Этот инновационный способ приготовления жареного яйца требует минимума усилий и посуды, что делает его идеальным для занятых язв или быстрого перекуса без дальнейшей мороки с мытьем.

Вам понадобится:

1 чайная ложка растительного масла

1 бумажная тарелка (для основания)

1 яйцо

Еще одна бумажная тарелка (для использования в качестве «крышки»)

Как готовить:

Налейте чайную ложку растительного масла на первую бумажную тарелку и равномерно распределите ее по поверхности. Аккуратно разбейте яйцо прямо на смазанную тарелку. Накройте яйцо сверху второй бумажной тарелкой, выполняющей роль крышки. Отправьте всю конструкцию в микроволновку ровно на 40 секунд.

И это все. По истечении времени вы получите идеально приготовленное жареное яйцо.

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Этот вирусный лайфхак с микроволновкой — настоящий подарок для тех, кто ценит время и удобство. Он идеально подходит для занятого утра или когда внезапно захотелось быстро перекусить, не утруждая себя мытьем посуды. Попробуйте — и, возможно, это станет вашим новым любимым способом приготовления жареных яиц.