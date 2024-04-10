Как можно украсить дом к Пасхе: 25+ небанальных идей (фото)

Если вам сложно подобрать декор на самый светлый церковный праздник, соответствующий вашему вкусу и стилю дома, стоит подумать над тем, чтобы создать пасхальный декор своими руками. Тем более что сделать это совсем не сложно.

Пасхальные венки своими руками

Венок прекрасно подходит для украшения дома перед Пасхальными праздниками. Он ведь символизирует вечную и счастливую жизнь, тепло, счастье, единение. Традиционно его можно закрепить на входной или внутренней двери с помощью наклейок, подвесок или прищепок. Также венок можно повесить на стену или предмет интерьера.

В первую очередь, пасхальные венки отличаются цветовой гаммой. Выбирайте красный, белый, зеленый цвета. Конечно, нужно сделать акцент на символике Пасхи. Дополните украшение пасхальными яйцами, фигурками птиц, кроликов. А вот несколько вариантов, которые помогут вам создать пасхальный декор своими руками:

Пасхальные венки: идеи для декора / Фото: Фото из открытых источников

Как украсить дом к Пасхе с помощью пасхальных яиц

Пасхальные яйца — особый символ Воскресения Христова, поэтому без них невозможно представить декор к этому празднику. Можно просто выложить разноцветные яички в корзинку или в высокую вазу, а можно создать с ними интересный декор. Здесь все зависит от вашей фантазии, времени и возможностей. А вот несколько интересных идей, которые вы можете взять на заметку:

Как украсить дом к Пасхе с помощью пасхальных яиц / Фото: Фото из открытых источников

Пасхальный декор своими руками: гирлянды

Еще один интересный вариант пасхального декора, который можно создать своими руками. Здесь фантазии есть где разгуляться. Ведь можно использовать разнообразную тематику: от основного символа Пасхи, пасхальных яиц, до зайчиков и даже морковок. Сделать гирлянды можно также из различных материалов. Но чаще используют ткань, которую набивают ватой, или плотный картон. С последнего пасхальные гирлянды можно удачно создавать вместе с самыми маленькими членами семьи. А вот и несколько идей, которые вам в этом помогут:

Пасхальные гирлянды для дома / Фото: Фото из открытых источников

Пасхальные композиции с цветами

Конечно, украсить свой дом на Пасху можно и букетами цветов или цветочными композициями. Употреблять можно как искусственные, так и живые растения. Тем более что этот светлый церковный праздник приходится на весну, когда распускается немало первых нежных цветов. Добавьте к цветочным композициям немного духа Пасхи, используя пасхальные яйца, фигурки зайчиков или птиц:

Пасхальные цветочные композиции / Фото: Фото из открытых источников

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