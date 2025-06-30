Как правильно ускорить созревание помидоров / © Pixabay

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Чтобы помидоры быстрее покраснели, прежде всего необходимо ограничить их поливку. Особенно это необходимо сделать во второй половине лета. Из-за избытка влаги может расти зеленая масса, а потому все силы растение отдает ему. На созревание плодов у нее просто не остается энергии.

Также обязательно прищипните верхушки кустов. Это простое действие заставит помидоры сосредоточиться на формировании и созревании плодов, а не росте вверх.

Важно удалять те листья, которые затеняют плоды. Чем больше света будут получать томаты, тем быстрее они покраснеют.

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Еще одна немаловажная хитрость, которая поможет в созревании зеленых помидоров, если вы уже вырвали их из грядки. Положите их на хранение рядом с красными плодами. Спелые томаты выделяют этилен. Это природный газ, ускоряющий созревание некоторых продуктов.

Среди опытных огородников существует интересный трюк, заключающийся в легком прокалывании плодоножек помидоров зубочисткой. Также можно слегка подрезать корень растения лопатой. Культура получит небольшой стресс, который будет стимулировать созревание.