Как мыть голову, чтобы волосы не жирнели: 5 правил, которые действительно работают

Как правильно мыть голову / © pexels.com

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Если волосы быстро жирнеют, дело не обязательно в шампуне. Важно то, как именно вы моете голову, куда наносите средства и как ухаживаете за кожей головы после процедуры.

Пять правил, действительно стоит взять на вооружение — в материале ТСН.ua.

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1. Наносите шампунь только на кожу головы

Не нужно намыливать всю длину волос. Основное количество себума, пота и загрязнений накапливается у корней.

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Нанесите шампунь на кожу головы, мягко помассируйте ее кончиками пальцев и тщательно смойте. Длину дополнительно тереть не нужно — ей хватит пены, которая проходит сквозь волосы во время смывания.

2. Не используйте слишком горячую воду

Мойте голову теплой, удобной водой. Очень горячая вода может пересушивать кожу и раздражать ее. Не нужно и устраивать волосам контрастный душ в конце мытья. Главное — хорошо смыть шампунь и кондиционер.

3. Кондиционер — на длину, а не на корни

Кондиционер нужен прежде всего для того, чтобы сделать пряди более мягкими и облегчить расчесывание. Наносите его от середины длины до кончиков.

Если распределять средство по корням, волосы могут быстрее терять объем и выглядеть жирными. Особенно это заметно на тонких прямых прядях.

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4. Хорошо промывайте волосы

Остатки шампуня, кондиционера, масок и стайлинговых средств могут тяготить пряди. Во время мытья уделите внимание коже головы, а после нанесения косметики тщательно промойте волосы водой. Если используется много лака, сухого шампуня или других средств для укладки, время от времени добавляйте к уходу шампунь для более глубокой очистки.

5. Не пытайтесь мыть голову как можно реже

Правило «чем реже моешь, тем длиннее волосы остаются чистыми» не работает. Если кожа головы быстро жирнеет, мыть ее можно ежедневно. Если же волосы сухие, вьющиеся или густые, интервалы между процедурами могут быть длиннее.

Ориентируйтесь не на чужой график, а на состояние кожи головы и волос. Чтобы подольше сохранить чувство свежести, правильно очищайте кожу головы, не перегружайте корни кондиционером и тщательно смывайте все средства. А частоту мойки подбирайте индивидуально — универсального правила для всех не существует.

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