Как мыть пол, чтобы он дольше оставался чистым: рецепт от эксперта

Чистый пол / © Credits

Реклама

Поддерживать чистоту пола в доме — непростая задача, особенно когда в доме есть дети или домашние животные. Ежедневные пятна, следы, волосы и пыль быстро делают покрытие тусклым, даже после тщательного мытья. Однако специалист по напольным покрытиям и руководитель компании Sprung Ричард Маккей рассказал о простой двухкомпонентной смеси, которая помогает поддерживать свежесть пола дольше.

Об этом сообщило издание Express.

По словам эксперта, для этого не нужны дорогие средства — достаточно обычного кондиционера для тканей. Его следует добавить в теплую воду, которой вы обычно моете пол: «Добавив одну-две чайные ложки в один литр теплой воды, а затем используя ее для мытья пола, как обычно, шваброй из микрофибры, вы можете приветствовать чистые полы, за которыми легко ухаживать».

Реклама

Специалист уточняет, что кондиционер образует тонкий антистатический слой, который уменьшает притягивание пыли, грязи и волос. Благодаря этому поверхность дольше сохраняет опрятный вид и не теряет блеска. Кроме того, после уборки в помещении остается приятный аромат.

Маккей отметил, что этот метод особенно эффективен в домах, где есть животные или маленькие дети, ведь он помогает бороться с постоянным накоплением пыли и шерсти. В то же время эксперт советует не чрезмерно увлажнять поверхность, особенно если речь идет о ламинате, дереве или виниле. Для этих покрытий достаточно лишь слегка влажной швабры.

Тем, кто предпочитает натуральные средства, Маккей рекомендует другой вариант: смешать чайную ложку белого уксуса с несколькими каплями эфирного масла. Такой раствор также очищает пол, нейтрализует запахи и оставляет приятный аромат в доме.

Чтобы покрытие оставалось в хорошем состоянии, специалист советует избегать агрессивных моющих средств, пользоваться микрофибровыми салфетками и нейтральными чистящими средствами. А для точечной уборки пятен эффективно использовать «волшебную резинку», которая не повреждает поверхность.

Реклама

Напомним, когда вода в раковине начинает лениво застаиваться, большинство людей сразу хватается за агрессивные химические реагенты или набирает номер сантехника. Однако как утверждают опытные хозяйки, существует значительно более простой, дешевый и безопасный способ устранения типичных засоров, вызванных органическими отложениями.