Как мыть цитрусовые, чтобы удалить воск и микробы, и поможет ли обычная вода

Апельсины / © Pixabay

Всем известно, что цитрусовые богаты витаминами и другими полезными природными соединениями. Но кроме них, современные методы выращивания оставляют на фруктах и очень вредные химические соединения.

Из-за грязных фруктов можно заразиться острой кишечной инфекцией. Она может привести не только к отравлению или расстройству желудка, но и к более серьезным осложнениям, особенно у детей. Поэтому так важно тщательно мыть овощи и фрукты, особенно если планируете их употреблять сырыми.

Как и чем правильно мыть цитрусовые перед употреблением

Основной совет — не следует использовать мыло или коммерческое средство для мытья продуктов. Остатки мыла могут оставаться и их опасно употреблять. Они могут представлять больший риск, чем то, что уже есть на кожуре.

Что касается уксуса или пищевой соды, то наука не показывает существенного преимущества. Сода может регулировать pH, а уксус можно использовать в качестве дополнительного шага, но это не обязательно.

К воде, в которой планируете замачивать овощи, можно добавлять масло чайного дерева (несколько капель на один литр). Она оказывает антисептическое действие, помогающее очистить плоды. Тогда достаточно 3-5 минут замачивания. Но после этого фрукты и овощи нужно дополнительно промыть под проточной водой.

Если времени на замачивание нет, то нужно тщательно протирать руками овощ или фрукт под проточной водой. Таким способом рекомендуют мыть плоды не менее 30-60 секунд каждый.

С точки зрения безопасности пищевых продуктов эксперты не считают воск проблемой. Восковое покрытие полностью съедобно. Кожицу цитрусовых обычно все равно выбрасывают. Даже когда ее используют, это не настоящая обеспокоенность по безопасности пищевых продуктов.

