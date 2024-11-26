Как мыть волосы раз в неделю, чтобы они были чистыми и здоровыми

Как правильно мыть волосы раз в неделю

Как ухаживать за волосами, как их мыть, чтобы они оставались чистыми как можно дольше?

Эксперты поделились лайфгаками, которые помогут мыть голову реже.

Важно подобрать шампунь, подходящий именно вам. Если у вас жирные волосы, выбирайте шампуни для глубокой очистки, если сухие — увлажняющие шампуни. Избегайте шампуней с сульфатами, они пересушивают кожу головы, из-за чего волосы быстрее загрязняются.

Если у вас жирная кожа головы и волосы становятся жирными уже на следующий день после мытья, можно добавить к шампуню немного соды.

Не наносите много шампуня. Многие думают, что чем больше шампуня, тем лучше вымойте волосы, но это миф. Наносите небольшое количество средства, тщательно промывая только корни. Длина очистится от стекающей пены — этого достаточно.

Заканчивайте мытье волос прохладной водой. Такое ополаскивание замедляет засолку, закрывает кутикулу волосы, делает их гладкими и блестящими.

Попробуйте ополаскивать волосы отварами разных трав. Волосы станут блестящими, травы даже могут избавить от перхоти. Регулярно ополаскивая волосы отваром крапивы, вы достигнете усиленного роста волос и избавитесь от чрезмерной выработки кожного сала, что ведет к быстрому загрязнению. Для светлых волос попробуйте отвар ромашки, она, плюс ко всему, придаст волосам золотистый оттенок.

Если волосы быстро жирнеют, не спешите мыть голову, попробуйте сухой шампунь. Он освежит волосы и придаст объем. Распылите немного средства на корне, подождите минуту и расчешите.

То, что вы едите, тоже влияет на состояние волос. Жирная пища стимулирует активную работу сальных желез, из-за чего волосы быстрее становятся грязными. Добавьте в рацион больше овощей, фруктов и пейте достаточно воды. Очень часто нарушение жирового обмена в коже вызвано дефицитом витаминов группы В. Поэтому употребляйте в пищу больше яиц, злаковых, молочных продуктов, зелени и бобовых, содержащих этот витамин. И в целом старайтесь соблюдать правильное, здоровое питание.

Используйте минимум стайлинговых средств, ведь они загрязняют волосы. Многие женщины, девочки, делая прическу, используют различные муссы, гели и лаки для укладки волос и их фиксации. Эти средства склеивают волосы, оставаясь на нем до следующего мытья, забивают поры и мешают нормальной работе сальных желез.

Чрезмерное использование горячих приборов для укладки делает волосы слабыми и ломкими, ускоряет их загрязнение.

Читайте также: