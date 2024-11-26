Как мыть волосы раз в неделю, чтобы они были чистыми и здоровыми

Как правильно мыть волосы раз в неделю
Как ухаживать за волосами, как их мыть, чтобы они оставались чистыми как можно дольше?
Эксперты поделились лайфгаками, которые помогут мыть голову реже.
- Важно подобрать шампунь, подходящий именно вам. Если у вас жирные волосы, выбирайте шампуни для глубокой очистки, если сухие — увлажняющие шампуни. Избегайте шампуней с сульфатами, они пересушивают кожу головы, из-за чего волосы быстрее загрязняются.
- Если у вас жирная кожа головы и волосы становятся жирными уже на следующий день после мытья, можно добавить к шампуню немного соды.
- Не наносите много шампуня. Многие думают, что чем больше шампуня, тем лучше вымойте волосы, но это миф. Наносите небольшое количество средства, тщательно промывая только корни. Длина очистится от стекающей пены — этого достаточно.
- Заканчивайте мытье волос прохладной водой. Такое ополаскивание замедляет засолку, закрывает кутикулу волосы, делает их гладкими и блестящими.
- Попробуйте ополаскивать волосы отварами разных трав. Волосы станут блестящими, травы даже могут избавить от перхоти. Регулярно ополаскивая волосы отваром крапивы, вы достигнете усиленного роста волос и избавитесь от чрезмерной выработки кожного сала, что ведет к быстрому загрязнению. Для светлых волос попробуйте отвар ромашки, она, плюс ко всему, придаст волосам золотистый оттенок.
- Если волосы быстро жирнеют, не спешите мыть голову, попробуйте сухой шампунь. Он освежит волосы и придаст объем. Распылите немного средства на корне, подождите минуту и расчешите.
- То, что вы едите, тоже влияет на состояние волос. Жирная пища стимулирует активную работу сальных желез, из-за чего волосы быстрее становятся грязными. Добавьте в рацион больше овощей, фруктов и пейте достаточно воды. Очень часто нарушение жирового обмена в коже вызвано дефицитом витаминов группы В. Поэтому употребляйте в пищу больше яиц, злаковых, молочных продуктов, зелени и бобовых, содержащих этот витамин. И в целом старайтесь соблюдать правильное, здоровое питание.
- Используйте минимум стайлинговых средств, ведь они загрязняют волосы. Многие женщины, девочки, делая прическу, используют различные муссы, гели и лаки для укладки волос и их фиксации. Эти средства склеивают волосы, оставаясь на нем до следующего мытья, забивают поры и мешают нормальной работе сальных желез.
- Чрезмерное использование горячих приборов для укладки делает волосы слабыми и ломкими, ускоряет их загрязнение.
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