Как мыть волосы только раз в неделю и выглядеть безупречно: шесть простых правил

Мытье волос

Реклама

Длинные волосы — красота, требующая жертв, особенно времени. Регулярная мойка, сушка и тщательная укладка поглощают ценные часы. Неудивительно, что мысль о том, чтобы ограничить мытье головы всего раз в неделю, выглядит как абсолютный выход или настоящее спасение от рутины.

Но есть нюанс — за несколько дней волосы начинают выглядеть жирными и неопрятными. Как этого избежать и сохранить свежесть прически надолго, пишет ua-vestnik.

Как поддерживать чистоту волос

Выберите шампунь глубокой очистки.

Он идеально подходит для жидкой мойки — эффективно удаляет себум, пыль и остатки средств для укладки.

Реклама

Не забывайте о кондиционере.

Поскольку натуральные масла не доходят до кончиков, волосы нуждаются в увлажнении. Кондиционер сделает его мягким и блестящим.

Минимум уходных средств.

Если моете голову раз в неделю, сыворотки и маски не нужны каждый день. Они только тяготят волосы.

Используйте правильную расческу.

Щетка с натуральной щетиной равномерно распределяет масла по длине и деликатно массирует кожу головы.

Промывайте волосы водой после тренировки.

Это поможет избавиться от пота и освежит прическу без шампуня.

Реклама

Откажитесь от горячей укладки.

Фен или плойка пересушивают волосы и сводят на нет усилия по уходу. Лучше всего дать ему высохнуть естественно.

Следуя этим советам, можно иметь здоровые, ухоженные волосы даже при мытье всего раз в неделю — без жирного блеска и лишних хлопот.

Ранее мы писали об эффективных способах борьбы с алопецией. В современном мире благодаря современным косметологическим процедурам, медикаментам и хирургическим операциям можно эффективно восстановить волосяной покров.