Как мыть волосы только раз в неделю и выглядеть безупречно: шесть простых правил
Эксперты рассказали о шести простых правилах, благодаря которым волосы после мытья целую неделю будут выглядеть чистыми и чистоплотными.
Длинные волосы — красота, требующая жертв, особенно времени. Регулярная мойка, сушка и тщательная укладка поглощают ценные часы. Неудивительно, что мысль о том, чтобы ограничить мытье головы всего раз в неделю, выглядит как абсолютный выход или настоящее спасение от рутины.
Но есть нюанс — за несколько дней волосы начинают выглядеть жирными и неопрятными. Как этого избежать и сохранить свежесть прически надолго, пишет ua-vestnik.
Как поддерживать чистоту волос
Выберите шампунь глубокой очистки.
Он идеально подходит для жидкой мойки — эффективно удаляет себум, пыль и остатки средств для укладки.
Не забывайте о кондиционере.
Поскольку натуральные масла не доходят до кончиков, волосы нуждаются в увлажнении. Кондиционер сделает его мягким и блестящим.
Минимум уходных средств.
Если моете голову раз в неделю, сыворотки и маски не нужны каждый день. Они только тяготят волосы.
Используйте правильную расческу.
Щетка с натуральной щетиной равномерно распределяет масла по длине и деликатно массирует кожу головы.
Промывайте волосы водой после тренировки.
Это поможет избавиться от пота и освежит прическу без шампуня.
Откажитесь от горячей укладки.
Фен или плойка пересушивают волосы и сводят на нет усилия по уходу. Лучше всего дать ему высохнуть естественно.
Следуя этим советам, можно иметь здоровые, ухоженные волосы даже при мытье всего раз в неделю — без жирного блеска и лишних хлопот.
