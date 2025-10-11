ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
390
Время на прочтение
2 мин

Как мыть волосы только раз в неделю и выглядеть безупречно: шесть простых правил

Эксперты рассказали о шести простых правилах, благодаря которым волосы после мытья целую неделю будут выглядеть чистыми и чистоплотными.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Мытье волос

Мытье волос

Длинные волосы — красота, требующая жертв, особенно времени. Регулярная мойка, сушка и тщательная укладка поглощают ценные часы. Неудивительно, что мысль о том, чтобы ограничить мытье головы всего раз в неделю, выглядит как абсолютный выход или настоящее спасение от рутины.

Но есть нюанс — за несколько дней волосы начинают выглядеть жирными и неопрятными. Как этого избежать и сохранить свежесть прически надолго, пишет ua-vestnik.

Как поддерживать чистоту волос

  • Выберите шампунь глубокой очистки.

Он идеально подходит для жидкой мойки — эффективно удаляет себум, пыль и остатки средств для укладки.

  • Не забывайте о кондиционере.

Поскольку натуральные масла не доходят до кончиков, волосы нуждаются в увлажнении. Кондиционер сделает его мягким и блестящим.

  • Минимум уходных средств.

Если моете голову раз в неделю, сыворотки и маски не нужны каждый день. Они только тяготят волосы.

  • Используйте правильную расческу.

Щетка с натуральной щетиной равномерно распределяет масла по длине и деликатно массирует кожу головы.

  • Промывайте волосы водой после тренировки.

Это поможет избавиться от пота и освежит прическу без шампуня.

  • Откажитесь от горячей укладки.

Фен или плойка пересушивают волосы и сводят на нет усилия по уходу. Лучше всего дать ему высохнуть естественно.

Следуя этим советам, можно иметь здоровые, ухоженные волосы даже при мытье всего раз в неделю — без жирного блеска и лишних хлопот.

Ранее мы писали об эффективных способах борьбы с алопецией. В современном мире благодаря современным косметологическим процедурам, медикаментам и хирургическим операциям можно эффективно восстановить волосяной покров.

Дата публикации
Количество просмотров
390
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie