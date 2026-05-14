Как правильно пить зеленый чай / © pixabay.com

Реклама

Зеленый чай уже давно считается одним из самых полезных напитков в мире. Его пьют для бодрости, укрепления иммунитета, поддержки молодости и даже для похудения. Однако споры вокруг того, можно ли добавлять в зеленый чай сахар, не утихают годами. Одни убеждены, что сладкий чай теряет все полезные свойства, а другие не представляют этот напиток без ложки сахара. Эксперты по питанию и врачи наконец-то объяснили, как на самом деле правильно употреблять зеленый чай и стоит ли его подслащивать.

Почему зеленый чай считают таким полезным

Зеленый чай содержит большое количество антиоксидантов, полифенолов и катехинов, которые помогают организму бороться со стрессом и преждевременным старением. Кроме того, этот напиток оказывает положительное влияние на работу сердца, сосудов и мозга. Он помогает поддерживать концентрацию внимания, добавляет энергии и одновременно действует мягче кофе.

Поэтому диетологи советуют пить зеленый чай регулярно, но правильно его заваривать и не портить лишними добавками.

Реклама

Стоит ли добавлять сахар

Эксперты объясняют: сахар не делает зеленый чай опасным, но значительно уменьшает его пользу. Когда добавлено много сахара, напиток превращается фактически в десерт. Возрастает калорийность, а регулярное употребление сладкого чая может негативно влиять на уровень сахара в крови и вес.

К тому же, сахар перебивает естественный вкус зеленого чая, поэтому человек перестает чувствовать его тонкий аромат и легкую терпкость. Специалисты советуют пить зеленый чай без сахара или хотя бы постепенно уменьшать его количество.

Чем можно заменить сахар

Если пить несладкий чай сложно, диетологи советуют использовать натуральные альтернативы.

Хорошо сочетается с зеленым чаем мед, кусочек лимона, мята или жасмин. Они не только улучшают вкус, но и делают напиток более ароматным.

Реклама

Впрочем, мед не следует добавлять в кипяток, ведь при высокой температуре он теряет часть полезных свойств. Лучше всего класть его в немного охлажденный чай.

Как правильно заваривать зеленый чай

Многие портят зеленый чай еще на этапе приготовления. Эксперты отмечают: его нельзя заливать крутым кипятком.

Оптимальная температура воды — примерно до 80 градусов. Если вода будет слишком горячей, чай станет горьким и потеряет часть полезных веществ.

Также не стоит заваривать листья слишком долго. Обычно достаточно 2-3 минут, чтобы напиток получился ароматным и приятным на вкус.

Реклама

Несмотря на пользу, зеленый чай подходит не всем. Из-за содержания кофеина его не рекомендуют пить поздним вечером людям, имеющим проблемы со сном. Также осторожными следует быть тем, кто имеет повышенную кислотность желудка или проблемы с давлением. Врачи советуют не употреблять зеленый чай натощак, ведь он может раздражать слизистую желудка.

Новости партнеров