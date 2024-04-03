Как на украинский перевести "утро вечера мудренее": список аналогов

В условиях российской агрессии против Украины многие пытаются отказаться от использования русского языка и ищут украинские соответствия для привычных высказываний.

Одним из таких выражений является "утро вечера мудренее", который в русском языке означает, что утром, после отдыха, легче найти решение проблемы или взглянуть на ситуацию по-новому.

Как на украинском языке сказать "утро вечера мудренее" — читайте дальше.

Дословный перевод выражения "утро вечера мудрее"

Дословный перевод пословицы звучал бы как "ранок за вечір мудріший". Однако такой перевод не является идиоматичным и может звучать неуклюже для украинских граждан. Кроме того, дословный перевод знатоки украинского языка считают калькой, поэтому не рекомендуют его употреблять, а искать соответствия среди украинских пословиц и поговорок.

Украинские ответчики выражения "утро вечера мудренее"

В украинском языке есть немало пословиц и поговорок, которые передают похожее мнение:

Ранок покаже;

Ніч-мати дасть пораду;

Сон - найкращий лікар;

Ніч додасть розуму;

Ранок покаже, що вечір не скаже;

Завтра буде видніше;

Година вранці варта двох увечері.

Контекст использования выражения "утро вечера мудренее"

Выражение "утро вечера мудренее" или его украинские аналоги обычно используют в ситуациях, когда нужно принять важное решение, но не хватает ясности мнения или информации. В таком случае лучше "переспать с этой мыслью" и вернуться к вопросу утром.

Когда эмоции одерживают верх и мешают трезво оценить ситуацию, тогда отложить решение до утра – это способ успокоиться и взглянуть на проблему с другой перспективы.

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