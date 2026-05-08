Как на украинском красиво сказать "каприз"

"Каприз" на украинском

Слово “каприз» настолько прочно укоренилось в нашей повседневной речи, что мы часто воспринимаем его как единственно правильный вариант. Однако филологи отмечают, что это заимствование французского языка, которое попало к нам через русский, часто звучит сухо и не передает всей глубины эмоций. Украинский язык чрезвычайно богат аутентичными синонимами, каждый из которых добавляет разговору особого колорита. Выбор ответчика позволяет не просто заменить слово, а точно указать на причину поведения — будь то детские слезы, девичья изменчивость или чья-то упрямая строптивость.

Прямые соответствия слова «каприз»: от характера к желаниям

Наиболее универсальным вариантом для замены является понятие “примхи», которое идеально описывает изменчивость характера или неожиданный поворот мысли. Это слово лучше всего подходит для описаний природы, например, когда мы вспоминаем о прихотях погоды.

Если же речь идет о неожиданном, часто излишнем желании, следует употреблять слово “забаганка». Мы говорим так о чем-то мгновенном и не слишком важном, подчеркивая, что это не жизненная потребность, а только игрушка.

Когда мы говорим о самом процессе недовольства, особенно у детей, самым точным становится слово “вередування».

Для описания же чрезмерных требований в быту или причудливых желаний в пище идеально подходят “витребеньки», которые всегда несут в себе легкий иронический оттенок.

Как заменить производные слова от слова «каприз»

Важно обращать внимание не только на существительные, но и на то, как мы описываем человека или его действия. Вместо заимствованного прилагательного капризный следует употреблять слова “вередливий» или “примхливий».

Если же человек постоянно всем недоволен и слишком долго выбирает, его лучше назвать “перебірливим».

Само действие — каприз — прекрасно передают глаголы “вередувати» или “комизитися». Последнее часто употребляют, когда хотят подчеркнуть тщеславие или глупое упрямство.

Если ребенок слишком избалован, его точно называют “вередою» або “мазуном«, что сразу указывает на особенности его воспитания и отношения к нему близких.

Колоритные народные изречения, которые означают «каприз»

Особый пласт украинской лексики посвящен упрямству и сложным чертам характера. Здесь стоит упомянуть о “комизах» — слове, описывающем не просто прихоть, а определенную претенциозность и тщеславие.

Когда кто-то ведет себя непредсказуемо, говорят, что он “викидає химери».

Еще одним интересным вариантом является слово “нарови» или “норовистість», что указывает на тяжелый нрав и стремление делать все по-своему.

Также в народе часто говорят о “придибенції», имея в виду странные выдумки, неожиданные приключения или необычные проявления характера, сбивающие окружающих с толку.

Почему следует избегать слова «каприз»

Хотя слово каприз и зафиксировано в словарях, оно часто стилистически беднее своих украинских соответствий.

Использование таких слов, как “забаганка», “дурощі» чи “примха», делает язык живым и образным. Выбирая аутентичное слово, вы не просто избегаете кальки, а выбираете точный эмоциональный оттенок, который лучше всего подходит к конкретной ситуации.

В следующий раз, вместо того чтобы сказать о чьем-то очередном капризе, назовите это “вередуванням» или “норовами». Вы почувствуете, как ваш украинский язык зазвучит гораздо богаче, изысканнее и естественнее.

