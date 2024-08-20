Как на украинском назвать зеленый лук: таких слов вы точно не знали

Наш язык богат малоизвестными словами, которые смело можно использовать в своей повседневной речи.

Ни один вкусный украинский обед не обходится без зеленого лука, который наверняка есть в каждом холодильнике. Вообще зеленым луком называют несколько видов растений – черемшу, шалот, пору и китайский лук. Это те растения, которые имеют съедобную наземную часть, а не сам корнеплод. Рассказываем, ссылаясь на материал "Телеграф", как на украинском языке называть зеленый лук, какие интересные слова на обозначение этого овоща бытуют в регионах Украины.

Какие традиционные украинские названия на обозначение зеленого лука

Наиболее распространенным названием овоща является просто "зеленый лук". Это общеупотребительный термин, которым пользуются, когда называют все виды лука с зелеными листьями. Есть еще несколько слов на обозначение овоща:

"Перо" – самое употребляемое слово, которое используется для описания длинных стеблей любого вида зеленого лука.

– самое употребляемое слово, которое используется для описания длинных стеблей любого вида зеленого лука. "Цибулиння" – лексема, означающая, что верхняя зеленая часть принадлежит к обычному луку.

– лексема, означающая, что верхняя зеленая часть принадлежит к обычному луку. "Зелень" – общее название для обозначения не только зеленого лука, но и всей зелени.

Какие еще слова на обозначение зеленого лука

В некоторых областях Украины этот вид овоща могут называть разными словами. Например, в западных областях можно услышать слово "цибахи", тогда как в южном регионе зеленый лук называют "цибук".

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