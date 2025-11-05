Как на украинском называются «катышки» на одежде

«Катышки» на украинском

Слово «катышки», широко употребляемое в разговорной речи для обозначения мелких комочков волокон, появляющихся на ткани, является калькой с русского языка и считается русизмом. Для чистоты и благозвучия украинского языка следует использовать соответствующие слова.

Катышки: как правильно на украинском заменить русскую кальку

Радиоведущая Ольга Багний разъясняет, что для обозначения сбитых волокон на одежде следует использовать удельное украинское слово «ковтунці», а не русскую кальку «катышки».

Этот вариант является наиболее распространенным, нормативным и рекомендованным для применения. Он означает небольшие взбитые клочья волокон, которые образуются на трикотаже, шерстяных изделиях, пальто и другой ткани вследствие трения.

В украинском языке существуют и другие точные нормативные слова, корректно описывающие эти небольшие, но нежелательные образования на поверхности текстильных изделий:

«Ковтунчики». Это уменьшительно-ласкательная форма от основного слова «глаза», которую можно использовать в более неформальном контексте.

«Ковтики». Это слово также часто выступает как синоним к «глатушке», особенно в некоторых диалектах.

«Балабушки». Это слово также зафиксировано в словарях как возможный соответствие, хотя его употребление в контексте дефектов ткани менее распространено, чем «глазы».

Примеры корректного употребления слова

«Стара хустка, геть вицвіла і вкрита дрібними ковтунцями, ледве трималася на її посивілій голові».

«Мати зітхнула, розглядаючи рукави свого святкового кожуха — на них вже з’явилися негарні ковтунці від частого носіння».

Хотя слово «ковтунці» касается преимущественно ткани, в украинском языке корень «ковт-» также используется, когда речь идет о взбитой шерсти (например, у животных). «Пес цілу зиму провів надворі, його шерсть збилася в грубі ковтуни, аж бідному боляче було доторкнутися».