Как на украинском правильно сказать "цветная капуста": языковеды дали исчерпывающий ответ

Как говорить на украинском правильно / © www.freepik.com/free-photo

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Названия привычных продуктов нередко становятся причиной речевых ошибок. Одна из таких ситуаций возникает со словосочетанием «цветная капуста»: в украинской речи можно услышать «кольорова капуста», хотя нормативное название этого овоща — «цвітна капуста». Именно так ее фиксируют украинские словари.

Почему правильно говорить «цвітна капуста»

Причина не связана с цветом овощей. В пищу мы потребляем плотное соцветие цветной капусты, состоящее из укороченных и утолщенных цветоносных побегов. Именно поэтому название связано со словами «цвіт» и «цвітіння», а не с понятием цвета.

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В «Словаре украинского языка» «цвітна капуста» определена как сорт капусты, соцветие которого употребляется в пищу. Такое название зафиксировано не только в современных языковых ресурсах, но и в словарных изданиях украинского языка.

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Откуда взялась «кольорова капуста»

Вариант «кольорова капуста» возник преимущественно из-за механического перевода русского словосочетания «цветная капуста». Проблема в том, что русское «цветной» в зависимости от контекста может соответствовать украинским словам «кольоровий» или «цвітний». В этом случае буквальный перевод оказался неверным.

В то же время слово «кольоровий» само по себе нормативное в украинском языке. Например, можно сказать «кольорові сорти цвітної капусти», если речь идет именно об их расцветке. Ведь цветная капуста бывает не только белой — есть зеленые, желтые, фиолетовые и оранжевые разновидности.

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