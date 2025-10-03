ТСН в социальных сетях

795
1 мин

Как на украинском сказать "бегущая строка": ответ знают не все

У украинцев часто возникают ошибки в употреблении активных причастий при переводе с русского языка. Одно из самых распространенных слов, в которых допускают ошибки — «бегущая строка».

Вера Хмельницкая
Как на украинском сказать "бегущая строка": ответ знают не все

© pixabay.com

Многие украинцы не знают, как правильно перевести фразу «бегущая строка».

Языковед Александр Авраменко объяснил, что «активные причастия — это действительно проблема» и рассказал, как правильно по-украински сказать это выражение.

«Не „бегущая строка“ или „бегущая“, а „рухомий рядок“, — отмечал он.

Если речь идет об устройстве, на табло которого изображена движущаяся строка, то его правильно называть «суфлером» или «телесуфлером».

Необходимо искать не буквальный перевод российских словосочетаний, а находить собственные ответчики, отметил языковед.

Раньше мы писали о том, как говорить и писать правильно на украинском проект. Правильный вариант написания узнайте в новости.

795
