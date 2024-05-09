Как на украинском уместно сказать "это жесть": варианты на все случаи жизни

"Это просто жесть" — как сказать на украинском правильно

Плохая, неожиданная новость может вызвать у нас шок, сопровождающийся возгласом. Нет, речь идет не о нецензурной лексике. Очень часто в таком случае можно услышать на украинском "это жесть". Но на самом деле это русское слово. Рассказываем, как сказать правильно на украинском "жесть", какие варианты возможны, а их немало.

Происхождение возгласа "жесть!"

Сначала разберемся, откуда пошло это слово. Итак, слово "жесть" – чисто русское. Его значение его в русском языке – тонкий лист стали, покрытый защитным слоем цветного металла, то есть вид строительного материала. Почему в русском языке он получил такое переносное значение, стал использоваться в таких случаях. Такое переносное значение "как все плохо" он получил, как сокращение от русских слов "жестко" или "жестоко".

Как утверждает профессор Александр Пономарев, в украинском языке слова "жесть" вообще не существует. Вместо него для обозначения строительного материала нужно употреблять украинские слова "жерсть" или "бляха". А громоздкая конструкция "жестяная банка" переводится с русского как "бляшанка".

Как правильно сказать "жесть" на украинском

Слово "жесть" используется в русском языке как возглас в напряженных, страшных, опасных или неприятных ситуациях или просто в неожиданных. Одним словом - во всех случаях жизни.

В украинском языке более широкий выбор слов для выражения подобных реакций.

"Страх или жах". Передает отрицательную реакцию с ироническим оттенком, чтобы подчеркнуть безосновательность, избыточность переживаний.

"Лихо или лишенько". Отрицательная реакция с оттенком сострадания или сострадания.

"Трясца" - бранный возглас, демонстрирующий сильные, в основном негативные эмоции. Может использоваться в конструкции "трясця комусь", как ругатель или проклятие.

"Ой леле". Восклицание может передавать спектр негативных эмоций, как удивление, и страх, и сетования, сожаление, сострадание и т.д.

В некоторых ситуациях можно употреблять "Овва" и "Отакої". Возгласы, демонстрирующие удивление, достаточно нейтральны по эмоциональной окраске.

Следовательно, нет никакой причины употреблять русское слово, в украинском языке выбор возгласов значительно больше и можно подобрать наиболее подходящий в каждой конкретной ситуации.

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