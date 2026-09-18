Как надолго избавиться от неприятного запаха в холодильнике: народные методы, проверенные временем

Как убрать запах из холодильника / © www.freepik.com/free-photo

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Даже если холодильник регулярно моют, внутри может появиться неприятный запах. Причиной часто становятся открытые продукты, пролитый суп, испорченные овощи, сыр или капли жидкости, попавшие на полки и уплотнители. Простое проветривание помогает ненадолго, поэтому хозяйки используют продукты, способные поглощать или маскировать посторонние ароматы.

Кофе хорошо впитывает посторонние запахи

Один из самых простых домашних способов — поставить в холодильник небольшую открытую емкость с молотым кофе. Его нужно насыпать примерно 2–3 столовых ложки и оставить на полке.

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Кофе имеет сильный собственный аромат и способен частично поглощать посторонние запахи, поэтому его часто используют как домашний поглотитель. Через несколько дней кофе желательно заменить свежим.

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Чтобы результат был лучше, перед этим холодильник нужно вымыть, а все продукты хранить в закрытых контейнерах. Сам по себе любой поглотитель не устранит причину запаха, если внутри остался источник загрязнения.

Рис поможет поддерживать свежесть

Еще один простой вариант — сухой рис. Насыпьте примерно полстакана крупы в небольшую широкую миску и поставьте ее на одну из полок.

Сухие зерна могут поглощать часть влаги и запахов из окружающей среды. Особенно уместен этот способ, если в холодильнике ощущается запах после хранения продуктов с сильным ароматом.

Рис оставляют в холодильнике примерно на пять дней, после чего заменяют свежей порцией.

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Овсяные хлопья — еще один домашний поглотитель

Если под рукой нет кофе, можно воспользоваться обычными сухими овсяными хлопьями. Приблизительно стакан хлопьев насыпают в открытую миску и оставляют в холодильнике.

Хлопья имеют сухую ячеистую структуру, поэтому могут частично впитывать запахи и лишнюю влагу. Менять их следует каждые несколько дней.

Что сделать, чтобы запах не вернулся

Перед использованием любого домашнего поглотителя холодильник нужно освободить от продуктов и найти источник запаха. Особенно внимательно проверьте нижние ящики, упаковку с мясом и рыбой, банки, полки и уплотнитель дверцы.

Полки и внутренние поверхности можно вымыть теплой водой с небольшим количеством моющего средства, после чего вытереть насухо. Уплотнитель также нужно очистить, ведь остатки пищи могут скапливаться именно в его складках.

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После уборки поставьте внутрь мисочку с молотым кофе, сухим рисом или овсяными хлопьями. Не нужно одновременно использовать все — достаточно одного варианта.

И главное: не маскируйте резкий запах ароматизаторами. Если холодильник воняет из-за испорченного продукта, сначала нужно убрать сам источник проблемы. Тогда домашний поглотитель поможет быстрее вернуть внутри приятную свежесть.

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