- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 93
- Время на прочтение
- 1 мин
Как надолго избавиться от неприятного запаха в морозилке: полезные методы, проверенные временем
Неприятный запах в морозильной камере — проблема, знакомая многим. Даже если продукты хранятся в герметичных контейнерах, иногда из морозильника доносится затхлый и резкий аромат.
Причин появления вони в морозильнике может быть несколько: испорченная пища, недостаточная герметичность упаковки, долгое хранение одного продукта и даже выключение света. Однако есть простые способы, которые помогут быстро устранить проблему.
Как быстро избавиться от неприятного запаха в морозилке: простые способы
Пищевая сода работает как природный нейтрализатор запахов. Насыпьте 2 столовые ложки пищевой соды в неглубокую открытую емкость, это может быть блюдце или крышка от банки, и поставьте в морозилку на 24 часа. Сода впитает лишнюю влагу и устранит все неприятные запахи. Для профилактики держите в морозилке небольшую емкость с содой постоянно, заменяя ее раз в месяц.
Уксус или лимонная вода. Если запах стойкий, морозильную камеру нужно вымыть. Выключите ее, вытащите все продукты и оставьте дверцу открытой. Протрите все внутренние поверхности раствором уксуса и воды или соком лимона, смешанным с теплой водой. Это не только поможет избавиться от запаха, но и обеззаразит поверхность. Дайте морозилке хорошо высохнуть перед включением.
Кофейные зерна или активированный уголь прекрасно поглощают запахи. Насыпьте их в небольшую открытую баночку и оставьте внутри на несколько дней. Предварительно уголь нужно измельчить. Это поможет избавиться даже от очень резкого и «старого» запаха. К тому же, после такой процедуры морозильная камера будет приятно пахнуть кофе.