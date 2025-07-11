Как надолго избавиться от неприятного запаха в морозилке: полезные методы, проверенные временем

Причин появления вони в морозильнике может быть несколько: испорченная пища, недостаточная герметичность упаковки, долгое хранение одного продукта и даже выключение света. Однако есть простые способы, которые помогут быстро устранить проблему.

Пищевая сода работает как природный нейтрализатор запахов. Насыпьте 2 столовые ложки пищевой соды в неглубокую открытую емкость, это может быть блюдце или крышка от банки, и поставьте в морозилку на 24 часа. Сода впитает лишнюю влагу и устранит все неприятные запахи. Для профилактики держите в морозилке небольшую емкость с содой постоянно, заменяя ее раз в месяц.

Уксус или лимонная вода. Если запах стойкий, морозильную камеру нужно вымыть. Выключите ее, вытащите все продукты и оставьте дверцу открытой. Протрите все внутренние поверхности раствором уксуса и воды или соком лимона, смешанным с теплой водой. Это не только поможет избавиться от запаха, но и обеззаразит поверхность. Дайте морозилке хорошо высохнуть перед включением.