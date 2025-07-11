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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
93
Время на прочтение
1 мин

Как надолго избавиться от неприятного запаха в морозилке: полезные методы, проверенные временем

Неприятный запах в морозильной камере — проблема, знакомая многим. Даже если продукты хранятся в герметичных контейнерах, иногда из морозильника доносится затхлый и резкий аромат.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как избавиться от неприятного запаха в морозилке

Как избавиться от неприятного запаха в морозилке / © Фото из открытых источников

Причин появления вони в морозильнике может быть несколько: испорченная пища, недостаточная герметичность упаковки, долгое хранение одного продукта и даже выключение света. Однако есть простые способы, которые помогут быстро устранить проблему.

Как быстро избавиться от неприятного запаха в морозилке: простые способы

  • Пищевая сода работает как природный нейтрализатор запахов. Насыпьте 2 столовые ложки пищевой соды в неглубокую открытую емкость, это может быть блюдце или крышка от банки, и поставьте в морозилку на 24 часа. Сода впитает лишнюю влагу и устранит все неприятные запахи. Для профилактики держите в морозилке небольшую емкость с содой постоянно, заменяя ее раз в месяц.

  • Уксус или лимонная вода. Если запах стойкий, морозильную камеру нужно вымыть. Выключите ее, вытащите все продукты и оставьте дверцу открытой. Протрите все внутренние поверхности раствором уксуса и воды или соком лимона, смешанным с теплой водой. Это не только поможет избавиться от запаха, но и обеззаразит поверхность. Дайте морозилке хорошо высохнуть перед включением.

  • Кофейные зерна или активированный уголь прекрасно поглощают запахи. Насыпьте их в небольшую открытую баночку и оставьте внутри на несколько дней. Предварительно уголь нужно измельчить. Это поможет избавиться даже от очень резкого и «старого» запаха. К тому же, после такой процедуры морозильная камера будет приятно пахнуть кофе.

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Дата публикации
Количество просмотров
93
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