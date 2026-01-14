Как надолго избавиться от пыли на полках: эксперт поделился секретом

Фото иллюстративное / © Фото из открытых источников

В январе, когда мы больше времени проводим дома, прячась от морозов, воздух в комнатах быстро становится тяжелым и душным. Главная проблема зимнего периода — это пыль, которая накапливается значительно быстрее. Ежедневно мы невольно «засоряем» пространство частичками кожи, волосами и ворсом от одежды, которые оседают на всех поверхностях и делают дом некомфортным.

Протирание этих поверхностей может показаться простой задачей, но если их тщательно не очистить, пыль быстро вернется, пишет Daily Express.

Эксперт клининговой компании «That’s Clean Maids» поделился простым способом протирания пыли и рассказал, как можно предотвратить ее быстрое накопление с помощью раствора из оливкового масла, уксуса и лимонного эфирного масла.

«Сухое вытирание пыли, особенно перьевыми щетками, а не тряпкой, — это неправильный подход. Для эффективно очистки вам понадобится «правильная химия»,. Если вы этого не сделаете, грязь и пыль снова появятся через несколько минут после того, как вы их протрете», — пояснил специалист.

Домашние полки быстро покрываются пылью из-за статического электричества. Оно притягивает частицы из воздуха и «приклеивает» их к поверхностям. Зима и отопительные приборы делают воздух особенно сухим, что лишь усиливает этот эффект.

С этим можно бороться с помощью простых природных средств:

оливковое масло обладает антистатическим действием. Оно создает на поверхности тонкую влажную пленку, которая отталкивает пыль, не давая ей закрепиться.

уксус , как кислота, эффективно растворяет грязь. Кроме того, он помогает нейтрализовать именно статический заряд, который является причиной проблемы.

лимонное эфирное масло содержит d-лимонен — вещество, растворяющее липкий налет. Также оно обладает антибактериальными свойствами, обеспечивая не только чистоту, но и дезинфекцию.

Как сделать раствор для очистки поверхностей от пыли

Вам понадобится:

один литр воды;

60 мл белого уксуса;

Две столовые ложки оливкового масла;

10 капель лимонного эфирного масла.

Смешайте эти все ингредиенты и налейте в пустой распылитель. Закрутите насадку и хорошо встряхните.

Следует отметить, что лимонное эфирное масло опасно для вдыхания домашними животными, поскольку оно содержит линалоол, соединение, которое обычно используется в освежителях воздуха и является токсичным для кошек и собак. Если у вас есть домашние животные, не используйте лимонное масло в этом рецепте и всегда исследуйте любые эфирные масла, прежде чем использовать их в своем доме.

После приготовления раствора, снимите любые книги, комнатные растения или другие предметы с полки (или поверхности, которую нужно очистить от пыли) и отложите их в сторону. Распылите значительное количество моющего раствора на поверхность, а затем протрите ее тряпкой из микрофибры.

Этим средством можно обрабатывать подоконники и другие поверхности в доме, однако категорически запрещено наносить его на радиаторы. Масло при нагревании может воспламениться, что создает риск пожара.

Такой метод защитит дом от пыли на несколько недель или даже на месяц. Однако продолжительность эффекта индивидуальна: она зависит от интенсивности работы отопления и наличия у вас домашних любимцев.

