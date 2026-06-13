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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
164
Время на прочтение
2 мин

Как надолго избавиться от пыли на жалюзи и плинтусах: антистатический лайфхак из США и Британии

Жалюзи и плинтусы — это поверхности, наиболее накапливающие пыль в квартире. Особенно это заметно в сухих помещениях, где пыль оседает быстрее и держится подольше.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Как очистить плинтусы и жалюзи от пыли

Как очистить плинтусы и жалюзи от пыли / © pexels.com

В США и Великобритании используют одну и ту же логику.

Сухая очистка — обязательный первый шаг

  • микрофибра или специальные перчатки;

  • пылесос с мягкой насадкой;

  • движение сверху вниз, чтобы не разносить пыль.

Легкая влажная очистка

  • теплая вода + капля моющего средства;

  • или слабый раствор уксуса;

  • без излишка влаги, чтобы не создавать липкую пленку.

Защита от новой пыли (антистатический эффект)

Именно этот этап самый интересный — он и дает эффект «пыль исчезает надолго».

Антистатический лайфгак: почему пыль меньше оседает

В обиходе американцы и британцы используют несколько простых решений:

  1. Dryer sheets (салфетки для сушилки) — их проводят по жалюзи или плинтусам после уборки. Они:

  • уменьшают статическое электричество;

  • создают тонкий защитный слой;

  • замедляют оседание пыли.

  1. Микрофибра как «магнит для пыли» — она не разгоняет пыль в воздухе, а удерживает ее внутри волокон.

  2. Легкий уксусный раствор — помогает снять жир и уменьшить «липкость» поверхности, через которую пыль быстрее цепляется.

Как правильно чистить жалюзи

Жалюзи нуждаются в регулярности, но не сложных действиях:

  • закрыть ламели вниз и протереть одну сторону;

  • перевернуть и повторить;

  • использовать сухую микрофибру перед влажной обработкой;

  • завершить антистатическим протиранием.

Такой подход уменьшает накопление пыли в неделю, а иногда и дольше.

Как очистить плинтусы, чтобы они дольше оставались чистыми

Плинтусы собирают пыль, шерсть и микрочастицы с воздуха.

Эффективная схема:

  1. Пылесос (мягкая насадка).

  2. Влажное протирание.

  3. Легкий антистатический слой (микрофибра или dryer sheet).

В результате пыль не «прилипает» так быстро, как после обычной мойки водой.

Ключевая формула выглядит так:

сухая очистка + минимальная влага + антистатический эффект.

Именно она дает тот результат, который в бытовых лайфхаках описывают как пыль исчезает надолго.

FAQ

Как надолго избавиться от пыли на жалюзи?

Эффективнее всего — сначала сухая очистка микрофиброй, затем легкое влажное протирание и нанесение антистатического слоя (например, dryer sheets или уксусный раствор).

Чем протирать плинтусы, чтобы не оседала пыль?

Плинтусы лучше чистить микрофиброй после пылесоса, а для длительного эффекта использовать антистатические салфетки или слабый мыльный раствор.

Почему пыль быстро возвращается в комнате?

Основная причина — статическое электричество и циркуляция воздуха. Пыль «прилипает» к поверхностям и быстро скапливается, особенно в сухих помещениях.

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Дата публикации
Количество просмотров
164
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