Как надолго избавиться от пыли в доме: будет чисто до 3 недель — не сода с уксусом

Накопление пыли на поверхностях мебели вовсе не украшает ваш дом. Более того, оно еще и оказывает негативное влияние на здоровье.

Если после уборки пыль снова появляется в доме, попробуйте приготовить домашнюю антистатическую жидкость для уборки. Она будет препятствовать его налипанию на поверхности мебели.

Благодаря антистатическим жидкостям можно не только быстро удалить пыль, но и предотвратить более быстрое его оседания. Однако ее эффективность во многом зависит от того, насколько запыленным уже было помещение. Сначала попытайтесь минимизировать его присутствие в пространстве. Для этого тщательно пропылетесь, а затем помойте пол. Только после этого начинайте убирать пыль.

Из чего можно приготовить антистатическую жидкость? Для эффективной уборки подойдут средства, которые уже есть в вашем доме.

Кондиционер для белья

Одно из самых простых средств, точно найдется в ванной комнате. Заполните пульверизатор водой на 3/4, затем долейте кондиционер с антистатическим эффектом. Тщательно смешайте эти ингредиенты, а затем распылите на мебель. Теперь можно протереть тряпкой. Благодаря такой жидкости на поверхности появится защитный щит, который будет работать до 2-х недель.

Лак для волос

Если под рукой не нашлось бельевого кондиционера, вам может помочь лак для волос. Он эффективно оградит поверхности мебели от пыли, создав защитный слой. После того, как протрете пыль обычным способом, сбрызните сверху лак для волос и дайте ему подсохнуть. Такой трюк следует повторять раз в 2 недели на темной мебели и раз в 3 недели на светлых поверхностях.

Глицерин

Еще одно средство, которое очень эффективно в борьбе с пылью. Нужно в 300 мл воды добавить 1 чайную ложку глицерина, перемешать, а затем опрыскать мебель.

Лимон

Сок лимона тоже отлично защищает мебель от пыли. Вдобавок он еще и выступит натуральным освежителем воздуха. Надо взять один лимон, выжать из него сок, смешать с водой, распылить, а затем протереть поверхность мебели.

Если у вас дома нет распылителя, подойдёт любая емкость с пульверизатором. К примеру, пустая бутылка из-под средства для мытья окон.

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