ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
212
Время на прочтение
1 мин

Как надолго избавиться от влаги в погребе, чтобы овощи были сухими: метод, проверенный временем

Эти простые способы помогут сделать погреб сухим и предохранят от появления плесени и конденсата на стенах.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как избавиться от влаги в погребе

Как избавиться от влаги в погребе / © pixabay.com

Погреб — незаменимое место для хранения овощей и консервации, но повышенная влажность часто превращается в проблему. Капли воды, плесень на стенах и быстрая порча запасов на зиму — знакомые трудности для многих хозяев. Однако существует простой и проверенный способ, который поможет быстро избавиться от лишней влаги и сделает ваш погреб сухим и безопасным для хранения продуктов.

Как надолго избавиться от влаги в погребе: действенный метод наших бабушек

Одним из наиболее эффективных средств является гашеная известь. Она не только поглощает влагу, но и обеззараживает помещение, защищая его от грибка и плесени.

Как правильно применять:

  • Рассыпьте сухую гашеную известь в широкие металлические или пластиковые емкости и расставьте их по углам погреба.

  • Особое внимание уделите местам возле стен, где чаще всего появляется конденсат.

  • Известь постепенно будет впитывать излишнюю влагу из воздуха. Когда она превратится в плотную массу, замените ее свежей.

Какие еще способы помогут сделать погреб сухим

  • Вентиляция: проверьте, работает ли вытяжная система. Даже небольшой сквозняк значительно снижает влажность.

  • Деревянные полки: обработайте их антисептическим раствором или обожгите, чтобы избежать появления плесени.

  • Песок или зола: тонкий слой на полу можно рассыпать для дополнительного поглощения влаги.

  • Проверка герметичности: закройте щели в стенах и потолках, чтобы не попадала грунтовая вода.

Дата публикации
Количество просмотров
212
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie