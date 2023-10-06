Как надолго скрыть седину, не крася волосы: вам поможет копеечная аптечная трава

Седина в волосах, наверное, раздражает многих. Но ее можно замаскировать одной хитростью. И не нужно будет тратиться на краску или дорогостоящие салонные процедуры. К тому же агрессивные краски отрицательно сказываются на состоянии волос. А этот натуральный продукт замаскирует седину и укрепит ваши локоны.

Как замаскировать седину и укрепить волосы с помощью настойки шалфея

Сейчас многие экспериментируют с экологическими средствами окраски седины, чтобы не пользоваться агрессивной химией. Но прежде чем вы вздумаете применять какие-либо натуральные продукты, стоит убедиться, нет ли у вас аллергии на такой препарат. Возьмите несколько капель или малую порцию средства, которую вы собираетесь использовать, и вотрите в кожу руки. Если через 30 минут никаких реакций на коже не будет, можно использовать средство на своих волосах.

Одним из лучших способов, чтобы замаскировать седину в волосах, является настой шалфея, как пишет Kobieta.

Что для этого нужно сделать? Необходимо у бабушек на рынке или в аптеке купить шалфей. Взять 10 листиков, залить крутым кипятком и настоять 5 минут. Дать настою остыть. Затем помытые волосы нужно ополоснуть приготовленным настоем из шалфея. Такое ополаскивание нужно производить 2 раза в неделю. И уже через месяц будет результат – ваши волосы потемнеют, станут блестящими и шелковистыми, а седины совсем не будут видны.

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