При какой температуре хранить кисломолочный сыр / © pixabay.com

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Кажется, что это не сложно, но многие совершают ошибки. Поделимся способом хранения, который поможет продлить срок годности творога.

Если вы обычно приобретаете продукты впрок, этот метод пригодится. Он основывается на контроле температуры. Обратите внимание на настройку вашего холодильника.

Кисломолочный сыр остается свежим дольше, если сохраняется при температуре +3°C. Для этого поместите его в контейнер с крышкой. Сыр из магазина можно хранить не больше пяти дней.

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Этот момент стоит учесть, ведь он поможет сэкономить на покупке нового творога, поскольку ваш останется свежим и пригодным для приготовления. Если вы не планируете использовать сыр в течение длительного времени, лучше его заморозить.

Кисломолочный сыр можно хранить в морозильной камере при температуре не более -18°C до 6 месяцев. Его можно заморозить в закрытой упаковке или открытой, но в таком случае срок хранения сократится до 4 месяцев.

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