Как надолго сохранить воду свежей в пластиковых бутылках: памятка для украинцев

Отключение света и воды из-за разрушения критической инфраструктуры вынуждают украинцев держать запасы питьевой и технической воды. Поэтому следует знать, как можно сохранить питьевую воду свежей подольше. Рассказываем, сколько можно хранить питьевую воду, как ее очищать, чтобы у нее не было вредных примесей, неприятного водопроводного запаха и привкуса.

В чем лучше всего хранить питьевую воду дома

Чтобы запастись водой на длительный промежуток времени, лучше всего воспользоваться емкостями разного размера. Если в семье есть детки или пожилые люди, они просто не смогут поднять тяжелую шестилитровую бутылку, чтобы набрать себе воды.

При запасании воды следует учесть несколько важных нюансов.

Надо выбирать емкости из пищевого пластика для питьевой воды, а для технической подойдет тара для сбора дождевой воды.

Для хранения воды лучше брать прозрачные бутылки.

Тару с водой следует держать в темном прохладном месте, подальше от света и тепла.

Если вы запасаетесь водой в холодное время года, не следует хранить ее на улице. В случае отсутствия тепла в доме воду нельзя будет подогреть.

Воду нельзя хранить больше шести месяцев, тогда ее придется заменить.

Если вы собираетесь пить воду, запасенную несколько месяцев назад, ее нужно обязательно очистить.

Сколько необходимо запасать питьевой и технической воды: советы экспертов

Для того, чтобы понять, сколько нужно запасти воды, необходимо рассчитать, сколько примерно потребляет ваша семья. Согласно стандартным общепринятым нормам на одного взрослого человека это:

3 литра в день – для того, чтобы попить и приготовить еду;

4 литра в день – для гигиены;

15-25 литров в день – туалет, душ и мытье рук;

Если есть домашние питомцы – стоит рассчитывать индивидуально.

Цифры в пунктах приведены для стандартных ситуаций. Здесь не учтено, сколько нужно воды для домашних животных. Также, если в семье есть лежачие больные, беременные женщины, младенцы, пожилые люди, то норму нужно увеличивать вдвое.

Как очистить питьевую воду: безопасные действенные методы

Если вы набираете воду для питья из-под крана или она уже постояла длительный период, обязательно ее нужно очистить. Даже для приготовления блюд во избежание неприятных последствий в виде отравления.

Чем лучше очищать воду в домашних условиях.

Активированный уголь. Это лечебное средство отлично справится с неприятным запахом и привкусом водопроводной воды и поможет убрать все вредные химические примеси. Для очищения воды возьмите марлю и заверните в нее несколько таблеток активированного угля. Уложите узелок на дно бутылки или другой емкости с водой. Через десять часов достаньте марлю, вода полностью очистится, не будет обладать характерным водопроводным привкусом и запахом. Ее можно будет безопасно употреблять.

Это лечебное средство отлично справится с неприятным запахом и привкусом водопроводной воды и поможет убрать все вредные химические примеси. Для очищения воды возьмите марлю и заверните в нее несколько таблеток активированного угля. Уложите узелок на дно бутылки или другой емкости с водой. Через десять часов достаньте марлю, вода полностью очистится, не будет обладать характерным водопроводным привкусом и запахом. Ее можно будет безопасно употреблять. Серебро. Для очищения воды подойдет столовое серебро, украшения или монеты. Поскольку этот металл обладает бактерицидными свойствами, будет крайне действенным для очистки воды из-под крана. Чтобы очистить воду таким способом, бросьте в бутылку любой серебряный предмет и оставьте на 10-12 часов. Затем можно извлекать серебро, вода будет вполне безопасной для употребления.

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