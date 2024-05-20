Как надолго сохранить воду свежей в пластиковых бутылках: памятка для украинцев

Такие рекомендации помогут в экстренных ситуациях хранить воду свежей несколько месяцев.
Отключение света и воды из-за разрушения критической инфраструктуры вынуждают украинцев держать запасы питьевой и технической воды. Поэтому следует знать, как можно сохранить питьевую воду свежей подольше. Рассказываем, сколько можно хранить питьевую воду, как ее очищать, чтобы у нее не было вредных примесей, неприятного водопроводного запаха и привкуса.
В чем лучше всего хранить питьевую воду дома
Чтобы запастись водой на длительный промежуток времени, лучше всего воспользоваться емкостями разного размера. Если в семье есть детки или пожилые люди, они просто не смогут поднять тяжелую шестилитровую бутылку, чтобы набрать себе воды.
При запасании воды следует учесть несколько важных нюансов.
- Надо выбирать емкости из пищевого пластика для питьевой воды, а для технической подойдет тара для сбора дождевой воды.
- Для хранения воды лучше брать прозрачные бутылки.
- Тару с водой следует держать в темном прохладном месте, подальше от света и тепла.
- Если вы запасаетесь водой в холодное время года, не следует хранить ее на улице. В случае отсутствия тепла в доме воду нельзя будет подогреть.
- Воду нельзя хранить больше шести месяцев, тогда ее придется заменить.
- Если вы собираетесь пить воду, запасенную несколько месяцев назад, ее нужно обязательно очистить.
Сколько необходимо запасать питьевой и технической воды: советы экспертов
Для того, чтобы понять, сколько нужно запасти воды, необходимо рассчитать, сколько примерно потребляет ваша семья. Согласно стандартным общепринятым нормам на одного взрослого человека это:
- 3 литра в день – для того, чтобы попить и приготовить еду;
- 4 литра в день – для гигиены;
- 15-25 литров в день – туалет, душ и мытье рук;
- Если есть домашние питомцы – стоит рассчитывать индивидуально.
Цифры в пунктах приведены для стандартных ситуаций. Здесь не учтено, сколько нужно воды для домашних животных. Также, если в семье есть лежачие больные, беременные женщины, младенцы, пожилые люди, то норму нужно увеличивать вдвое.
Как очистить питьевую воду: безопасные действенные методы
Если вы набираете воду для питья из-под крана или она уже постояла длительный период, обязательно ее нужно очистить. Даже для приготовления блюд во избежание неприятных последствий в виде отравления.
Чем лучше очищать воду в домашних условиях.
- Активированный уголь. Это лечебное средство отлично справится с неприятным запахом и привкусом водопроводной воды и поможет убрать все вредные химические примеси. Для очищения воды возьмите марлю и заверните в нее несколько таблеток активированного угля. Уложите узелок на дно бутылки или другой емкости с водой. Через десять часов достаньте марлю, вода полностью очистится, не будет обладать характерным водопроводным привкусом и запахом. Ее можно будет безопасно употреблять.
- Серебро. Для очищения воды подойдет столовое серебро, украшения или монеты. Поскольку этот металл обладает бактерицидными свойствами, будет крайне действенным для очистки воды из-под крана. Чтобы очистить воду таким способом, бросьте в бутылку любой серебряный предмет и оставьте на 10-12 часов. Затем можно извлекать серебро, вода будет вполне безопасной для употребления.
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