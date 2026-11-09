Как надолго забыть о сорняках на грядках: этот метод используют даже в Великобритании

Борьба за сорняками

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Метод укрытия грунта картоном давно используют приверженцы органического земледелия. Он также является частью технологии выращивания растений без перекапывания, известной как no-dig gardening. Как объясняют специалисты Королевского садоводческого общества Великобритании (RHS), картон можно использовать для подавления сорняков при создании новых грядок.

Почему картон помогает избавиться от сорняков

Большинству сорняков для активного роста нужен свет. Если накрыть землю плотным материалом, имеющиеся растения будут постепенно ослабевать, поскольку не смогут нормально осуществлять фотосинтез. Картон создает такой барьер, а укладываемая сверху мульча помогает удерживать его на месте.

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Особенно хорошо этот способ работает против однолетних сорняков, прорастающих из семян вблизи поверхности почвы.

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В то же время многолетние растения с мощными корневищами, в частности пырей и вьюнок полевой, могут сохранять жизнеспособность значительно дольше. Поэтому перед укрытием их лучше удалить.

Как отмечают в рекомендациях RHS по борьбе с сорняками без химических препаратов, укрытие грунта материалами, не пропускающими свет, помогает угнетать нежелательную растительность. Однако устойчивые многолетние сорняки могут потребовать более длительного контроля.

Как правильно подготовить грядки осенью

Начинать работу лучше после сбора урожая, когда грядки уже освободились от овощных культур.

Сначала нужно скосить высокую траву и убрать большие сорняки. Особое внимание следует уделить растениям, которые уже образовали семена, чтобы не допустить их дальнейшего распространения.

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Если на участке растут пырей, вьюнок или другие многолетние сорняки с разветвленной корневой системой, их корневища желательно осторожно выбрать из земли.

Полностью перекапывать участок при этом необязательно. Напротив, лишнее переворачивание почвы может вынести на поверхность семена сорняков, ранее находившиеся на глубине.

После подготовки можно переходить к укладке картона.

Какой картон подходит для защиты грядок

Для этого способа лучше использовать обычный коричневый гофрокартон, из которого изготавливают упаковочные коробки.

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Перед использованием необходимо снять скотч, пластиковые наклейки, металлические скобы и другие посторонние материалы.

Глянцевые, ламинированные, вощенные или покрытые пластиковой плёнкой коробки лучше не использовать.

Обычный неглянцевый картон постепенно разлагается под действием влаги и почвенных микроорганизмов. Потому его не нужно специально выкапывать после завершения сезона.

Важно, чтобы материал был чист и не содержал остатков опасных веществ.

Как уложить картон, чтобы сорняки не прорастали

Самое важное правило — не оставлять между листами открытых промежутков.

Если положить картон встык, через щели могут быстро пробиться молодые побеги. Особенно это касается многолетних сорняков. Поэтому листья нужно раскладывать внахлест, перекрывая края примерно на 15–20 сантиметров.

На сильно заросших участках можно использовать два слоя картона, перекрывая стыки верхнего слоя.

После укладки картон увлажняют водой. Это помогает прижать его к поверхности земли и предотвратить смещение во время дальнейшей работы.

Сверху обязательно насыпают слой органической мульчи. Подобную технологию подготовки участка описывают специалисты Калифорнийского университета в инструкции по послойному мульчированию (sheet mulching).

Чем засыпать картон сверху

Для мульчирования можно использовать солому без семян сорняков, измельченные сухие листья, зрелый компост или древесную щепу.

Для обычного осеннего укрытия ориентировочная толщина слоя составляет 5–10 сантиметров. Если участок сильно зарос, может потребоваться более толстый слой. К примеру, Королевское садоводческое общество рекомендует при создании новых грядок без перекапывания накрывать картон органическим материалом толщиной примерно 10–15 сантиметров.

Мульча выполняет несколько функций. Она дополнительно перекрывает свет, уменьшает испарение влаги, защищает почву от резких температурных колебаний и постепенно пополняет ее органическим веществом. После укладки грядки можно оставить до весны.

Что делать с картоном весной

Весной нужно проверить состояние укрытия. За осенне-зимний период картон обычно размягчается и начинает постепенно разлагаться.

Если планируется высадка рассады, в нужных местах можно произвести отверстия, достаточные для размещения корневой системы.

Для прямого высева мелких семян, например моркови, редиса или салата, необходимо обеспечить контакт семян с грунтом или подготовленным слоем посевного субстрата. Через плотный картон молодая лестница может не пробиться. Поэтому в местах будущих строк картон при необходимости раздвигают или убирают.

При этом не нужно полностью снимать все укрытия, если оно еще хорошо выполняет свою функцию.

Даже после правильно проведённого укрытия отдельные нежелательные растения все равно могут появляться. Однако если регулярно поддерживать слой мульчи и своевременно удалять одиночные сорняки, потребность в пропалке может существенно снизиться на многие последующие сезоны.

Каких ошибок нужно избегать

Чаще всего огородники допускают ошибки еще при подготовке участка.

К примеру, оставляют большие щели между листами картона или используют слишком тонкий слой мульчи. В таком случае сорняки скорее находят возможность прорасти.

Еще одна ошибка — укладка картона поверх мощных многолетних сорняков без предварительного удаления их корневищ.

Также не стоит засыпать картоном и мульчей основы стеблей многолетних культур, поскольку постоянное накопление влаги возле них может способствовать загниванию.

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