Как надолго замаскировать седину: окрашивание, которое будет держаться до 8 месяцев

Эти 5 трендовых техник окрашивания для маскировки седины помогут омолодиться на пятнадцать лет.
Да, седина – это нежелательное явление для каждой женщины, поэтому ее хочется как можно быстрее скрыть. Специалисты в области красоты рекомендуют для маскировки седых волос применять трендовые техники окрашивания. Они не только надолго скроют седину, но и оставят локоны здоровыми и сияющими. Рассказываем о пяти техниках окрашивания седых волос, которые прекрасно справятся с проблемой и омолодят на несколько лет.
Тонирование перманентными/гелевыми красителями
Это мягкая техника, которая не вредит волосам, но прекрасно справится с первыми проявлениями седины. Использование таких красителей помогает сохранить натуральный цвет волос, придавая ему здоровый блеск и сияние.
Мелирование
Это самый эффективный способ, чтобы замаскировать седые волосы. К тому же, такая покраска позволит скрыть седину до восьми месяцев. Тонкие светлые пряди создают натуральное распределение седых локонов, обеспечивая естественный цветовой переход. Во время окрашивания в такой технике важно подбирать оттенки, которые бы повторяли цвет ваших волос.
Техника Blur
Такой метод был изобретен совсем недавно, но он уже покорил сердца всех женщин мира. Техника окрашивания предполагает создание градиентных переходов, имитируя расположение седых волос. Что обеспечивает локонам естественный вид и делает отросшие концы незаметными.
AirTouch
Техника AirTouch обеспечивает локонам максимально естественный вид, делает локоны более объемными и густыми. Покраска предполагает работу со слоями волос, поэтому обеспечивает плавные переходы между прядями, не вредит локонам, делает их визуально более густыми и здоровыми.
Покраска волос в оттенки блонд
Такая техника подходит для женщин, имеющих значительный процент седых волос. Тогда окрашивание локонов в холодные оттенки блонда становится идеальным вариантом. Таким образом, можно не только замаскировать седину, но и омолодиться сразу на 10-15 лет.
Читайте также:
Какая омолаживающая стрижка не выходит из моды уже 20 лет – выбор женщин за пятьдесят
Какие популярные прически старят и прибавляют возраст: стилисты рассказали, как лучше не стричься женщинам за сорок
Новая стрижка, которая подходит всем женщинам: прическа набирает безумную популярность в мире