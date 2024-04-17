Как надолго замаскировать седину: окрашивание, которое будет держаться до 8 месяцев

Эти 5 трендовых техник окрашивания для маскировки седины помогут омолодиться на пятнадцать лет.

Да, седина – это нежелательное явление для каждой женщины, поэтому ее хочется как можно быстрее скрыть. Специалисты в области красоты рекомендуют для маскировки седых волос применять трендовые техники окрашивания. Они не только надолго скроют седину, но и оставят локоны здоровыми и сияющими. Рассказываем о пяти техниках окрашивания седых волос, которые прекрасно справятся с проблемой и омолодят на несколько лет.

Тонирование перманентными/гелевыми красителями

Как надолго замаскировать седину / Фото: pixabay.com

Это мягкая техника, которая не вредит волосам, но прекрасно справится с первыми проявлениями седины. Использование таких красителей помогает сохранить натуральный цвет волос, придавая ему здоровый блеск и сияние.

Мелирование

Как надолго замаскировать седину / Фото: pixabay.com

Это самый эффективный способ, чтобы замаскировать седые волосы. К тому же, такая покраска позволит скрыть седину до восьми месяцев. Тонкие светлые пряди создают натуральное распределение седых локонов, обеспечивая естественный цветовой переход. Во время окрашивания в такой технике важно подбирать оттенки, которые бы повторяли цвет ваших волос.

Техника Blur

Как надолго замаскировать седину / Фото: pixabay.com

Такой метод был изобретен совсем недавно, но он уже покорил сердца всех женщин мира. Техника окрашивания предполагает создание градиентных переходов, имитируя расположение седых волос. Что обеспечивает локонам естественный вид и делает отросшие концы незаметными.

AirTouch

Как надолго замаскировать седину / Фото: pixabay.com

Техника AirTouch обеспечивает локонам максимально естественный вид, делает локоны более объемными и густыми. Покраска предполагает работу со слоями волос, поэтому обеспечивает плавные переходы между прядями, не вредит локонам, делает их визуально более густыми и здоровыми.

Покраска волос в оттенки блонд

Как надолго замаскировать седину / Фото: pixabay.com

Такая техника подходит для женщин, имеющих значительный процент седых волос. Тогда окрашивание локонов в холодные оттенки блонда становится идеальным вариантом. Таким образом, можно не только замаскировать седину, но и омолодиться сразу на 10-15 лет.

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