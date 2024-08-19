Как накопить и приумножить деньги: японский метод, который действительно работает

Японцы имеют несколько важных правил, которые помогают лучше копить деньги. Практически все они могут применяться и в Украине.

Жители Японии хорошо знают, что накапливать средства можно только через осознанное потребление и медленное, но целенаправленное движение к своей цели.

Трудно найти равных японцам в умении доводить что-либо до совершенства. В сбережении они также создали несколько правил. Они просты и подойдут также и украинцам:

не тратьте средства, пока не изучите все возможности сэкономить — разные магазины могут продавать один и тот же товар по разной цене или предлагать скидки;

не стоит покупать без явной цели, а просто на автомате – попробуйте внимательно рассмотреть свои ежедневные расходы, например, вы можете обойтись без лишней чашки кофе, когда вам не нужно взбодриться, а сэкономленные за месяц средства потратить на что-то более полезное и нужное;

если хочется потратить средства на что-то, в чем нет необходимости, остановитесь и вернитесь к этому через некоторое время – вы сможете посмотреть на потребность свежим взглядом, возможно ваше мнение уже изменилось и вам не нужно будет тратиться.

Наибольшую проблему для личных финансов японцы видят в импульсивных и непродуманных издержках. Чтобы преодолеть ее, они даже создали целую систему вопросов к себе. Конечно, отвечая на них, нужно быть максимально честным:

Не принимаю ли я решение о покупке под влиянием своего настроения? Какой он сейчас у меня?

Может быть, я могу без этого обойтись? Могу я позволить себе этот товар?

Откуда я узнал товар или услугу? Может быть, на меня повлияла реклама или опыт других?

Буду ли я пользоваться этим годами или нужно оно мне только на время?

Какие чувства у меня возникнут после этого? Будут ли они продолжаться долгое время?

Если вы ответите, то поймете, действительно ли покупка вам нужна, возможно ли она доставит лишь кратковременное удовольствие от самого факта, что вы потратили средства.

Как можно сэкономить, используя японские правила? У японцев хорошо развита самодисциплина, поэтому они часто делают небольшие, но регулярные вложения в свою копилку. К примеру, если покупают что-то со скидкой, то сэкономленные деньги нужно отложить. Все ежедневные расходы округляются в большую сторону и разница тоже откладывается. Покупая что-нибудь дорогое, японцы откладывают процент от суммы, они называют эти средства "на запчасти". Когда вам вернули долг, деньги лучше отложить впрок. А еще японцы часто "штрафуют" себя за невыполнение обещания.

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