Как наладить доверительные отношения с подростком: полезные советы, которые помогут избежать конфликтов

Активно слушать и не осуждать. Психологи рекомендуют внимательно слушать то, что говорит ребенок, не критиковать и не перебивать, даже если родители не согласны. Взрослые должны показать подростку, что они его слышат, понимают и принимают. Специалисты советуют фокусироваться на установлении эмоциональной связи, а не на выяснении того, кто прав, а кто нет.

Не читать лекции. Подростки часто воспринимают такое поведение родителей как знак неуважения к себе, поэтому закрываются и не идут на контакт. Эксперты по воспитанию рекомендуют родителям предлагать высказать свои мысли, основанные на собственном опыте, но не навязывать свою точку зрения как единственно верную.

Признавать и понимать чувства. Следует научиться принимать чувства ребенка-подростка, понять, что они важны, потому что реальны. Также родителям следует научиться не нарушать личностные границы своего ребенка, потому что именно поэтому довольно часто возникают конфликты.