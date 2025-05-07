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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Как наладить доверительные отношения с подростком: полезные советы, которые помогут избежать конфликтов

Сохранить доверие и понимание в отношениях между родителями и ребенком-подростком — сверхсложная задача, требующая терпения и понимания всех участников процесса. Но это по силам каждому, кто готов принимать друг друга и идти на компромиссы.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как наладить отношения с подростком

Как наладить отношения с подростком / © Freepik

Что делать родителям, чтобы иметь хорошие отношения с ребенком-подростком

  • Активно слушать и не осуждать. Психологи рекомендуют внимательно слушать то, что говорит ребенок, не критиковать и не перебивать, даже если родители не согласны. Взрослые должны показать подростку, что они его слышат, понимают и принимают. Специалисты советуют фокусироваться на установлении эмоциональной связи, а не на выяснении того, кто прав, а кто нет.

  • Не читать лекции. Подростки часто воспринимают такое поведение родителей как знак неуважения к себе, поэтому закрываются и не идут на контакт. Эксперты по воспитанию рекомендуют родителям предлагать высказать свои мысли, основанные на собственном опыте, но не навязывать свою точку зрения как единственно верную.

  • Признавать и понимать чувства. Следует научиться принимать чувства ребенка-подростка, понять, что они важны, потому что реальны. Также родителям следует научиться не нарушать личностные границы своего ребенка, потому что именно поэтому довольно часто возникают конфликты.

  • Честность и последовательность. Психологи также рекомендуют родителям быть честными с подростками, признавать свои ошибки и приносить свои извинения, быть последовательными в своих решениях и больше общаться со своим ребенком.

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