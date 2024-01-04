Как нарисовать ресницы, чтобы они были длинными и не слипались: семь полезных лайфхаков

Тушь для ресниц является самым продаваемым косметическим продуктом в мире и, несмотря на кажущуюся простоту процесса покраски, многие женщины окрашивают ресницы неправильно.

Визажисты пользуются секретами, которые делают ресницы визуально более густыми и длинными. Делимся их секретами, как красить ресницы тушью правильно, чтобы выглядеть хорошо.

Используйте пудру. Лайфгхак с пудрой поможет добиться эффекта густых ресниц. Нанесите первый слой туши. Не давая ей высохнуть, нанесите на них пудру пушистой кистью. Затем нанесите второй слой туши. Способ подходит для длинных ресниц, если ресницы короткие, пудра может дополнительно обременить их. Используйте два цвета туши. Нанесите на ресницы слой черной туши, а затем цветной, например, коричневый для брюнетки. Цветной пигмент будет просматривать сквозь черный и создавать эффект объемных ресниц. Зарисуйте пространство между ресницами. Нанесите на плотную кисточку гелевую подводку или возьмите стойкий карандаш и зарисуйте пробелы между ресницами. Нарисуйте стрелку в наружном уголке глаза, выведя ее на миллиметр-два за уголок. Как ни странно, этот способ визуально удлиняет ресницы. Затем накрасьте ресницы тушью, как обычно. Начните нанесение туши с кончиков ресниц. Нанесите тушь сначала на кончики ресниц, а затем, немного дав ей высохнуть, прокрашивайте всю длину ресниц. Таким образом, утолщение на кончиках оптически создает эффект более густых ресниц. Двигайтесь зигзагами. Рисуя ресницы, совершайте движения вправо-влево, а не просто проводите щеточкой туши от корней до кончиков. Благодаря таким зигзагам, на каждую ресницу попадет больше пигментов. Прокрашивайте внешнюю часть ресниц. Чтобы взгляд был выразительным, хорошо прокрашивай не только внутреннюю часть ресниц, но и внешнюю.

Читайте также: