Как наша судьба зависит от времени рождения: когда на свет появляются настоящие счастливцы

Эксперты психологии и нумерологи рекомендуют обращать внимание на время, когда мы родились. Поскольку на формирование нашего характера и судьбы влияют не только имя и дата рождения. Это также одна из определяющих констант того, как сложится наша жизнь. Рассказываем, что означает время рождения и как оно влияет на успех и благосостояние каждого из нас.

Что означает время рождения и как оно влияет на нашу жизнь

00:00 – 02:00. Родившиеся в это время имеют покровителя планету Меркурий. Они коммуникабельны, легки на подъем, умеют быстро прорабатывать большие объемы информации. Люди тянутся к ним, потому что с ними легко и комфортно. В жизни родившихся после полуночи все складывается довольно легко, а если есть какие-то проблемы, то они непременно будут решены.

Родившиеся в это время имеют покровителя планету Меркурий. Они коммуникабельны, легки на подъем, умеют быстро прорабатывать большие объемы информации. Люди тянутся к ним, потому что с ними легко и комфортно. В жизни родившихся после полуночи все складывается довольно легко, а если есть какие-то проблемы, то они непременно будут решены. 02:00 – 04:00. В это время родились те, кому помогает Венера – планета малого счастья и денег. Они обычно сообразительны, трудолюбивы и талантливые личности. Им легко удается что угодно, поэтому в жизни рано или поздно эти люди будут иметь все, к чему стремятся.

В это время родились те, кому помогает Венера – планета малого счастья и денег. Они обычно сообразительны, трудолюбивы и талантливые личности. Им легко удается что угодно, поэтому в жизни рано или поздно эти люди будут иметь все, к чему стремятся. 04:00 – 06:00. В эти часы правит Марс, наделяющий людей смелостью, решительностью и непобедимостью. Это достаточно активные и целеустремленные личности, поэтому они имеют огромные успехи в карьере и обществе. Или они приходят со временем, когда уже все ошибки сделаны и пора собирать плоды своей деятельности.

В эти часы правит Марс, наделяющий людей смелостью, решительностью и непобедимостью. Это достаточно активные и целеустремленные личности, поэтому они имеют огромные успехи в карьере и обществе. Или они приходят со временем, когда уже все ошибки сделаны и пора собирать плоды своей деятельности. 06:00 – 08:00. Родившиеся в эти часы находятся под влиянием Нептуна. Это талантливые и неординарные личности, которым интересно духовное развитие. И чтобы у них хватало на себя времени и денег, судьба наделяет их этими ресурсами. Они без особого труда достигают небывалых успехов в своей жизни, если побеждают свои сомнения, лень и страхи.

Родившиеся в эти часы находятся под влиянием Нептуна. Это талантливые и неординарные личности, которым интересно духовное развитие. И чтобы у них хватало на себя времени и денег, судьба наделяет их этими ресурсами. Они без особого труда достигают небывалых успехов в своей жизни, если побеждают свои сомнения, лень и страхи. 08:00 – 10:00. Это времена Урана, планеты головокружительных перемен и жизненных поворотов. У людей, рожденных в этот промежуток времени, могут быть необычные события и приключения, которые все равно заканчиваются для них хорошо. Поэтому им не стоит бояться перемен, не следует цепляться за старое, тогда жизнь выведет их на новый уровень и подарит им счастье.

Это времена Урана, планеты головокружительных перемен и жизненных поворотов. У людей, рожденных в этот промежуток времени, могут быть необычные события и приключения, которые все равно заканчиваются для них хорошо. Поэтому им не стоит бояться перемен, не следует цепляться за старое, тогда жизнь выведет их на новый уровень и подарит им счастье. 10:00 – 12:00. Здесь царит Сатурн – планета порядка и контроля. Если рожденные в это время соблюдают правила и нормы общественной жизни, то получают славу, богатство и влияние. В эти часы рождаются политики, общественные деятели и влиятельные личности, обладающие авторитетом в обществе, способные вести массы людей за собой.

Здесь царит Сатурн – планета порядка и контроля. Если рожденные в это время соблюдают правила и нормы общественной жизни, то получают славу, богатство и влияние. В эти часы рождаются политики, общественные деятели и влиятельные личности, обладающие авторитетом в обществе, способные вести массы людей за собой. 12.00 – 14.00. В эти часы правит неугомонный Юпитер. Он наделяет своих подопечных невероятной энергией, легкостью и незаурядным умом. В это время рождают творческие личности, способные создавать шедевры и пополнить своими работами фонд мировой классики. Наделенные многими талантами, они достигают на этом поле успеха, славы и богатства, если идут по зову своей души.

В эти часы правит неугомонный Юпитер. Он наделяет своих подопечных невероятной энергией, легкостью и незаурядным умом. В это время рождают творческие личности, способные создавать шедевры и пополнить своими работами фонд мировой классики. Наделенные многими талантами, они достигают на этом поле успеха, славы и богатства, если идут по зову своей души. 14:00 – 16:00. Правящий в это время Плутон наделяет своих подопечных могуществом и силой, которая способна противостоять всем препятствиям на жизненном пути. Также эти люди – невероятные счастливцы, кажется, удача преследует их на каждом шагу.

Правящий в это время Плутон наделяет своих подопечных могуществом и силой, которая способна противостоять всем препятствиям на жизненном пути. Также эти люди – невероятные счастливцы, кажется, удача преследует их на каждом шагу. 16:00 – 18:00. Это время снова отводится Венере, которая дарит своим подопечным богатство и счастье. Родившиеся в этот временной промежуток мечтатели и идеалисты, но если они находят применение своим талантам и уверенно идут к своей цели, судьба дарит им славу, любовь окружающих и изобилие.

Это время снова отводится Венере, которая дарит своим подопечным богатство и счастье. Родившиеся в этот временной промежуток мечтатели и идеалисты, но если они находят применение своим талантам и уверенно идут к своей цели, судьба дарит им славу, любовь окружающих и изобилие. 18:00 – 20:00. Эти часы отведены Меркурию. Рожденные в это время настоящие дипломаты, они могут договориться с кем-либо о чем угодно. Это талантливые незаурядные личности, которые благодаря своим знаниям вносят большой вклад в развитие экономики, культуры и предпринимательства. Поэтому за свои деяния получают кучу вознаграждений посредством авторитета, денег и славы.

Эти часы отведены Меркурию. Рожденные в это время настоящие дипломаты, они могут договориться с кем-либо о чем угодно. Это талантливые незаурядные личности, которые благодаря своим знаниям вносят большой вклад в развитие экономики, культуры и предпринимательства. Поэтому за свои деяния получают кучу вознаграждений посредством авторитета, денег и славы. 20:00 – 22:00. Эти люди находятся под покровительством Солнца, которое наделяет их сильной энергетикой, крепким здоровьем и решительностью. Они смелы и непобедимы, знают, чего хотят, и всегда добиваются своего. Обладают прекрасной карьерой, достатком и крепкой семьей, если живут согласно внутреннему кодексу чести.

Эти люди находятся под покровительством Солнца, которое наделяет их сильной энергетикой, крепким здоровьем и решительностью. Они смелы и непобедимы, знают, чего хотят, и всегда добиваются своего. Обладают прекрасной карьерой, достатком и крепкой семьей, если живут согласно внутреннему кодексу чести. 22:00 – 24:00. Родившиеся в это время находятся под влиянием Луны. Это интуитивные и загадочные личности, которые могут стать философами и художниками. Мир познают через интуитивные открытия и внутренние инсайты. Жизнь у них складывается гармонично и довольно удачно, если они идут по зову своей души и доверяют внутренним ощущениям.

Читайте также:

Люди, добившиеся небывалого успеха после 40 лет, имеют эти девять черт характера

Гнев может улучшить результаты при решении сложных задач – исследование

Названа тайная фраза всех успешных людей: секрет благополучия прост